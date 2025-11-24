اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين شرقي نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قواته ومن سماهم مسلحين خلال نشاط عملياتي شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"اغتيال مسلح فلسطيني" بعد اشتباكات دارت في المنطقة الشرقية في نابلس.

كما نقلت مصادر فلسطينية عن مواقع إسرائيلية قولها إن الفلسطيني الذي اغتيل في نابلس، هو منفذ عملية دعس قبل عام ونصف، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين قرب نابلس.

كما أفادت مصادر فلسطينية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمحيط فرع البنك العربي بمنطقة الحسبة شرقي مدينة نابلس، جرّاء قصف الاحتلال للمكان خلال حصار أحد المقاومين.

اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/Pm2rreQ2Ld — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2025

وقد وثقت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، في وقت أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين بعد محاصرة منزل قرب حي دحلة تونس غربي نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس الأول سلسلة اقتحامات في نابلس، شملت البلدة القديمة ومحيطها، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف خلال عمليات المداهمة والاعتقال، وفق شهود عيان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة رأس العين وبلدة حوارة جنوبي المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وسط انتشار عسكري مكثف.

ويأتي هذا في ظل تصاعد الاقتحامات من جيش الاحتلال لمختلف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حمايته، والتي تزايدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد أسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.