صور أقمار صناعية تُظهر الدعم السريع يتخلص من جثث في مواقع شهدت مجازر

أظهرت صور أقمار صناعية استمرار عمليات قوات الدعم السريع في السودان للتخلص من جثث في مواقع شهدت قتلا جماعيا في مدينة الفاشر.

وأظهرت صور أقمار صناعية نشرها مختبر الشؤون الإنسانية التابع لجامعة ييل الأميركية، استمرار قوات الدعم السريع في عمليات التخلّص الجماعي من الجثث بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ورأى المختبر في تقرير، أن قوات الدعم السريع تُواصل تنفيذ عمليات التخلّص الجماعي من الجثث في مناطق كانت تضم أعدادا كبيرة من السكان المدنيين قبل ما سماها عمليات قتل جماعي بدأت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت عمليات التخلص من الجثث في موقعين، أحدهما في المستشفى السعودي، والآخر في حي الدرجة الأولى، حيث سبق أن حدّد المختبر أدلة تتفق مع عمليات قتل جماعي في الموقعين.

🚨ATROCITY ALERT 🚨 @HRL_YaleSPH finds RSF continues body disposal, and no market activity in El Fasher – raising major concerns about the status of civilians.#KeepEyesOnSudan 🛰️ @Vantortech + @Planethttps://t.co/1HApllgNL5 pic.twitter.com/s4XG7ZC7vt — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) November 22, 2025

وأفاد المختبر بعدم وجود أي نشاط مرئي في صور الأقمار الصناعية في 7 أسواق بمدينة الفاشر منذ سيطرة الدعم السريع، بما في ذلك السوق الكبير، وأم دفسو، ونيفاشا، وأبوجا، وأسواق المواشي.

شمال كردفان

على صعيد آخر تداول ناشطون ومنصات محلية، اليوم الاثنين، مشاهد توثق جانبا من عمليات تمشيط لقوات الجيش السوداني في مناطق ولاية شمال كردفان، عقب مواجهات عسكرية شهدتها المنطقة بين الجيش والدعم السريع.

وأظهرت المشاهد التي تحققت منها وكالة "سند" بشكل مستقل قوات من الجيش السوادني تمشط بعض المناطق في شمال كردفان، ويظهر في الفيديو أحد الجنود متوعدا قوات الدعم السريع بعدم التوقف "حتى تحرير البلاد".