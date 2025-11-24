صحف عالمية: هجرة جماعية لنخب إسرائيل وجيشها يبدأ محاسبة قادته

تناولت صحف ومواقع عالمية بوادر تحول داخلي عميق تشهده إسرائيل، مع تزايد الهجرة في أوساط نخبها المهنية والشابة، بالتزامن مع بدء الجيش أولى خطوات محاسبة مسؤوليه عن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والاجتماعي داخل البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن موجة هجرة "قياسية" لإسرائيليين خلال العامين الماضيين، وأغلبهم من فئة الشباب المتعلمين وذوي الدخل المرتفع، مما يثير مخاوف متزايدة من تأثير طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.

ووفق مختصين تحدثوا للصحيفة، فإن هجرة العقول وخصوصا العاملين في قطاع التكنولوجيا باتت تشكل مصدر قلق إستراتيجي لإسرائيل.

وفي موازاة هذه التطورات، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بدء قيادة الجيش الإسرائيلي اتخاذ أول إجراءات محاسبة بحق عدد من الضباط الذين كانوا في مواقعهم قبل أو أثناء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة أن الضباط استُدعوا لإبلاغهم بتدابير قد تشمل إقالات أو تخفيض رتب، وسط دعوات متزايدة لفتح لجنة تحقيق رسمية يرفضها بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويرى محللون -بحسب الصحيفة- أن خطوة الجيش تأتي في ظل احتقان داخلي بشأن المسؤوليات الأمنية والسياسية، وهو جدل يتوسع مع مطالبة غالبية الإسرائيليين بآلية تحقيق مستقلة قد تعيد رسم المشهد السياسي وتحدد مستقبل قادة الصف الأول.

تآكل دعم إسرائيل

وفي تطور متصل بالصورة الدولية لإسرائيل، تناولت صحيفة جيروزاليم بوست اتساع رقعة العداء لها داخل التيار المحافظ الأميركي، بعد تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أثارت انطباعا بتأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على القرار السياسي.

وحذرت الصحيفة من أن خطاب الكراهية المتصاعد -الذي تعززه منصات يمينية وشخصيات إعلامية نافذة- قد يهدد الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل على المدى الطويل.

أما صحيفة ليبراسيون الفرنسية فتطرقت إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية في بيروت، وقالت إنه وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين، معتبرة أنه يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووصفت الصحيفة الهجوم بأنه الخامس منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، والأول في الضاحية منذ أوائل يونيو/حزيران.

وفي سياق مختلف، نشرت صحيفة لوموند تقريرا عن عملية إنقاذ نادرة لقطع أثرية يعود تاريخها لآلاف السنين في غزة، نُفذت قبل ساعات من قصف إسرائيلي كان سيطال آخر مخازن الآثار السليمة في القطاع.

وأوضح التقرير أن العملية جاءت بعد مفاوضات شاقة مع الجيش الإسرائيلي، وجرى خلالها نقل مجموعة أثرية تُعد شاهدا على تاريخ غزة الثقافي.

وفي قارة أخرى، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المشهد السياسي في أميركا الجنوبية يشهد ميلا متزايدا نحو اليمين واقترابا أكبر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن صعود الأحزاب المحافظة في دول مثل الأرجنتين وتشيلي يمنح واشنطن "فرصة نادرة" لتعزيز نفوذها في مواجهة المنافسة الصينية المتصاعدة.