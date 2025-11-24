رويترز: صد هجوم بمسيّرة على حقل غاز بكردستان العراق

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن قوات الأمن أطلقت النار على مسيّرة بهدف منعها من الوصول إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد. وذكر أحد المصدرين أن الهجوم لم يسفر عن أضرار.

واقتربت طائرة مسيّرة من حقل خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز العراقية، مما اضطر الدفاعات الجوية إلى إطلاق النار لمنعها من الوصول إلى الموقع، حسب رويترز.

وقال المصدران إنه لم يُعلم بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيّرة. ودوت صفارات الإنذار في الحقل وتوجه الموظفون إلى مناطق آمنة.

ويقع حقل خور مور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. واستُهدف هذا الموقع بهجمات عدّة خلال السنوات الأخيرة لم يعلن أيّ طرف مسؤوليته عنها.

وسبق أن ندد سياسيون في كردستان بهجمات متفرقة على حقل خور مور للغاز، محمّلين المسؤولية عنها لفصائل مسلحة يقولون إنها موالية لإيران. ونهاية أبريل/نيسان الماضي، قُتل 4 عمّال يمنيّون بقصف من مُسيّرة استهدف الحقل.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2024، استهدف صاروخان من نوع "كاتيوشا" الموقع. وكانت فصائل موالية لإيران تنفّذ يومها عشرات الهجمات الصاروخية أو الضربات بطائرات مسيّرة، في العراق وسوريا، ضد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن.