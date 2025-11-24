رحلة عذاب يومية.. 900 حاجز إسرائيلي تخنق حياة فلسطينيي الضفة

تتكدس الحكايات على طرق الضفة الغربية كلما تقدّم الفلسطيني خطوة نحو مدينة أو قرية، فالمسافة القصيرة التي لا تتطلب سوى دقائق تتحول إلى انتظار طويل، تُصادر فيه حركة الناس وتستنزف تفاصيل يومهم.

وعلى امتداد الطريق ما بين الخليل ورام الله، يرصد مراسل الجزيرة منتصر نصار الواقع من قلب المعاناة اليومية، حيث يتبدى المشهد كمنطقة مقطّعة بالبوابات والحواجز التي تعيد رسم الجغرافيا وفق إرادة عسكرية.

تبدأ الحكاية من مدخل مدينة دورا جنوب الخليل، حيث تغلق السواتر الترابية والصخور الطريق الرئيسي منذ شهور، مما يدفع السكان إلى الالتفاف عبر طرق وعرة وشديدة الخطورة، بحثا عن منفذ يربطهم بمدنهم.

وتتحول تلك الطرق البديلة الموحلة والمليئة بالحفر إلى جزء من يوميات الناس، إذ يضطر السائقون للمرور عبرها رغم خطورتها، في ظل غياب أي بديل آخر يسمح بالحركة الطبيعية داخل المحافظة.

وبعد أقل من نصف كيلومتر، تظهر بوابة حديدية صفراء تغلق مدخل قرية قلقس، حيث يقف الجنود الإسرائيليون لمنع مرور الأهالي، وهو ما أدى لحرمان طالبة جامعية من الوصول إلى محاضرتها في وقتها.

معاناة الطلبة اليومية

تروي طالبة جامعية أن تأخرها اليومي عن الجامعة بات جزءا من واقعها، موضحة أنها فقدت امتحانا كاملا بسبب إغلاق الحاجز، مما انعكس سلبا على مسيرتها الدراسية ومعنوياتها.

وعند مدخل الفحص، أحد أهم مداخل الخليل، تمتد بوابة حديدية أخرى تُغلق معظم الوقت، فتتحول حركة السكان إلى انتقال مرهق بين بوابات متتالية وجنود، مع تعطّل مصالحهم وتعقيد حياتهم اليومية.

وتزداد الصورة قسوة عند مدخل الخليل الشمالي، حيث يُنقل مريض من سيارة إسعاف إلى أخرى على الجهة المقابلة للحاجز، بعدما مُنعت المركبة الطبية من المرور، حتى في ظل حالة طبية طارئة.

ومن هناك تبدأ الرحلة الطويلة نحو حاجز الكونتينر، إذ يمتد الطريق عبر سلسلة من الحواجز والبؤر الاستيطانية التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وتحوّل التنقل بين المدن إلى معركة صبر يومية.

وتُظهر الخرائط الأممية انتشار أكثر من 900 حاجز وبوابة إسرائيلية في الضفة الغربية، مما يجعل الحركة بين المناطق عملية شاقة تعتمد على الانتظار الدائم وتغيير المسارات باستمرار.

معاناة السائقين والتجار

وعند حاجز الكونتينر، يقف مئات السائقين يوميا لساعات متواصلة، إذ يُعد هذا الموقع من أكثر النقاط إعاقة لحركة الفلسطينيين، ويؤدي إلى اختناقات تمتد على كيلومترات طويلة.

وبالاتجاه شمالا، يصل الطريق المزدحم إلى حاجز قلنديا بين رام الله والقدس، حيث تشكل البوابة شريانا يخنق الحياة التجارية، ويؤثر بوضوح على حركة البضائع والعمال في واحدة من أكثر النقاط ازدحاما.

وتشير سيدة الأعمال سها الخواجا إلى أن وصول المواد الخام يتعطل باستمرار بسبب الحاجز، مما يؤدي إلى تأخر عمليات التصنيع والتسليم، ويخلق سلسلة من الخسائر التجارية لا يمكن تجنبها.

وتتضح الصورة الكبرى في طريق يفترض أن يستغرق ساعة واحدة، يتحول فجأة إلى رحلة تستمر 3 أو 4 ساعات، حيث تتراكم الخسائر وتضيق المسافات، ويُنتزع من الفلسطينيين جزء من حياتهم الطبيعية كل يوم.

وفي كل محطة من هذه الرحلة، تنعكس آثار الاحتلال على تفاصيل يومية لا تنتهي، لتشكّل الحواجز جزءا ثابتا من واقع يحاصر الفلسطيني في تنقله ووقته ورزقه وحياته.