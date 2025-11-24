رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مواجهة غير محسوبة مع بيونغ يانغ

حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، من خطر وقوع مواجهات غير محسوبة مع الشطر الشمالي الذي قطع جميع قنوات الاتصال مع سول.

وعرض لي، الذي اتّخذ عدة خطوات لتخفيف حدة التوتر منذ تولي منصبه في يونيو/حزيران، عقد محادثات مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، بخلاف سلفه المحافظ المتشدد، لكن بيونغ يانغ لم ترد بعد على مبادراته.

وقال لي للصحفيين على متن رحلة إلى تركيا من جنوب أفريقيا، حيث حضر قمة مجموعة العشرين، إن "العلاقات بين الكوريتين باتت للأسف عدائية جدا وقائمة على المواجهة".

وأضاف أن "حتى أبسط مستويات الثقة غير موجودة. تصدر تصريحات متشددة جدا من جانب كوريا الشمالية التي تقوم أيضا بتحرّكات متشددة للغاية"، مشيرا إلى إقامة جارة بلاده مؤخرا 3 طبقات من الحواجز المصنوعة من الأسلاك الشائكة عند الحدود.

وقال لي "وصلنا الآن إلى وضع حيث لا نعلم متى قد تقع مواجهة غير محسوبة"، مشيرا إلى انقطاع جميع خطوط الاتصال بين البلدين مع رفض بيونغ يانغ كل أشكال الحوار، مؤكدا أنها باتت "دولة خطيرة جدا".

لكن لي أشار إلى أن سول ستواصل السعي لإجراء اتصالات مع بيونغ يانغ، مؤكدا أنها "دائما منفتحة" على الأمر. وأفاد "لماذا نتواصل ونتحدث مع كل دولة ما عدا كوريا الشمالية؟ دعونا نتواصل. ندعم تطبيع العلاقات".

واقترحت سول الأسبوع الماضي عقد محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ لمنع وقوع أي مواجهات حدودية، في أول عرض من نوعه منذ 7 سنوات.

لكن كوريا الشمالية ردّت عبر التنديد باتفاق بين سول وواشنطن لتصنيع غواصات تعمل بالطاقة النووية، مشيرة عبر إعلامها الرسمي إلى أن الاتفاق سيتسبب في "تأثير الدومينو على الصعيد النووي"، نظرا إلى "نية المواجهة" لدى البلدين.