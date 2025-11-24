حماس تحذر من تقويض الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن وفدا من الحركة أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن مسارات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "معقدة"، مضيفا أن وفد الحركة أبلغ مصر بصفتها أحد الوسطاء أن استمرار إسرائيل في الخروقات قد يقوض الاتفاق.

وقال المتحدث باسم حماس إن القوات الدولية المزمع إرسالها إلى غزة يجب أن تشمل مهامها الفصل بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وكان وفد قيادي من حماس قد التقى، أمس الأحد في القاهرة، مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وضم الوفد الذي ترأسه محمد درويش رئيس مجلس الحركة القيادي، أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد.

وقال بيان للحركة إن اللقاء تناول تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.

التزام حماس

ووفقا للبيان، فقد أكدت حماس التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددة على أهمية "وقف الخروقات الصهيونية المستمرة، التي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء".

وناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه إلى أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

وكان قيادي في حماس قد أكد لموقع الجزيرة نت أن أولوية الوفد هي التوصل إلى سبل منع التصعيد الإسرائيلي في القطاع، وذلك بعد تسجيل 497 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد 342 فلسطينيا.

وأوضح القيادي أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بفتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، ولم تدخل المساعدات الإغاثية بالشكل الكافي كما ينص عليه البروتوكول الإنساني من الاتفاق، كما أن الجيش الإسرائيلي يواصل تجاوز الخط الأصفر، ويستمر في عمليات النسف والتدمير للمباني السكنية في المناطق التي يسيطر عليها.