تمديد حظر التجول بحمص والداخلية تحذر من إثارة الفتنة الطائفية

أعلن الأمن الداخلي السوري تمديد حظر التجول في أحياء عدة بمدينة حمص، حتى الخامسة عصر هذا اليوم الاثنين، بعد مقتل رجل وزوجته، وذلك منعا لاستغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية.

ودعت قيادة الأمن في المدينة جميع المواطنين إلى الالتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.

وقال مراسل الجزيرة في حمص إن الهدوء يعم المدينة بعد انتشار الأمن الداخلي في أعقاب توترات أمنية شهدتها بعض أحياء حمص يوم أمس.

وكانت وزارة الداخلية قالت إنها دفعت بتعزيزات أمنية لبلدة زيدل وعدد من المناطق الواقعة جنوب حمص، لضمان الأمن وحماية الاستقرار ومنع أي استغلال لإثارة الفتنة بعد جريمة القتل.

وفرضت السلطات الحظر في أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة، بحسب قناة الإخبارية السورية.

والأحد، بدأ فرض حظر التجول إثر مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل بريف محافظة حمص (وسط)، وحذرت وزارة الداخلية من استغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية.

وباشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها تطويق مكان الحادث وجمع الأدلة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء.

وتُعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات، وأكدت الحكومة مرارا أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة.

وتقول السلطات السورية إن فلول النظام البائد تسعى لإثارة الفوضى في أكثر من منطقة، بينما تعمل الحكومة على فرض الأمن ومحاسبة الضالعين بانتهاكات.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت المعارضة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد.