أخبار|نيجيريا

تصاعد الخطف يدفع نيجيريا لتجنيد 30 ألف شرطي

FILE - Nigeria army patrols along the Kaduna Birnin Gwari area in Nigeria, March 8, 2024. (AP Photo/Sunday Alamba, File)
الحكومة النيجيرية قررت تجنيد 30 ألف عنصر شرطة إضافي لإحلال الأمن (أسوشيتد برس)
Published On 24/11/2025
|
آخر تحديث: 11:41 (توقيت مكة)

حفظ

تشهد نيجيريا موجة غير مسبوقة من عمليات الخطف التي استهدفت مئات الطلاب والمعلمين ورجال الدين خلال الأيام الأخيرة، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن الداخلي، في وقت أطلق فيه البابا ليو الـ14 نداء عاجلا للإفراج عن المختطفين.

فقد أمر الرئيس النيجيري الأحد بتجنيد 30 ألف عنصر شرطة إضافي، وسحب آلاف الحراس الشخصيين من السياسيين وكبار الشخصيات لإعادة توزيعهم على مهام شرطية ميدانية.

وجاء القرار بعد خطف نحو 400 شخص، معظمهم من تلامذة المدارس، في سلسلة هجمات أثارت قلقا داخليا وضغوطا دولية على الحكومة.

A street vendor in Lagos displays local newspapers with headlines on gunmen abducting schoolchildren and staff of the St. Mary's Catholic Primary and Secondary School in Papiri community in Nigeria, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Sunday Alamba )
أصبحت العناوين الرئيسية للصحف تتناول الوضع الأمني في نيجيريا (أسوشيتد برس)

نداء البابا

من جهته، عبّر البابا ليو الـ14 عن "ألم بالغ" إزاء تصاعد العنف، مؤكدا أن الكنائس والمدارس يجب أن تبقى "أماكن آمنة في كل زمان ومكان".

وطالب السلطات باتخاذ "قرارات سريعة وحاسمة" لضمان تحرير الرهائن، مشددا على أن الخطر لا يهدد المسيحيين وحدهم بل جميع السكان، وأن الإرهاب في المنطقة يرتبط بـ"اقتصاد الحرب والسيطرة على الأراضي"، ويطال المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

 

Pope Leo XIV gives his blessing during the opening of the Dies Academicus, the official inauguration of the 2025-2026 Academic Year at the Aula Magna of the Pontifical Lateran University which, in a special capacity, constitutes the 'Pope's University' in Rome, on 14, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
بابا الفاتيكان ليو الـ14 (الفرنسية)

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد سلسلة هجمات دامية، أبرزها اقتحام مسلحين مدرسة كاثوليكية في غرب البلاد واختطاف 315 شخصا بين طلاب ومعلمين، إضافة إلى حادثة مشابهة في ولاية كبّي حيث اختُطفت 25 طالبة. وفي تطور لاحق، تمكن نحو 50 طالبا من الفرار والعودة إلى أسرهم.

وقد دفع هذا التصعيد الرئيس تينوبو إلى تأجيل زيارة كانت مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لمتابعة الوضع الأمني المتدهور، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وضمان حماية المؤسسات التعليمية والدينية.

Bloodstains cover the floor of the Christ Apostolic Church during a Sunday service held for those killed and kidnapped in an attack by gunmen on November 18, in the town of Eruku, Kwara state, Nigeria, November 23, 2025. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun
في المدة الأخيرة تواترت عمليات خطف الطلبة من المدارس ودور العبادة (رويترز)

أزمة أمنية تحت المجهر الدولي

تواجه حكومة تينوبو تدقيقا شديدا، خاصة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر بعمل عسكري ضد نيجيريا ردا على ما وصفه بمقتل مسيحيين على يد جماعات متطرفة.

إعلان

وبينما تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة، يرى مراقبون أن الأزمة الأمنية في نيجيريا باتت تتجاوز حدودها الداخلية لتتحول إلى قضية إقليمية ودولية، مع تداخل عوامل دينية واقتصادية وسياسية تزيد من تعقيد المشهد.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان