ترامب منفتح للحوار مع مادورو وواشنطن تتهمه بإدارة كارتل للمخدرات

كشف مسؤول أميركي للجزيرة أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأضاف المسؤول الأميركي الذي طالب بعدم الإفصاح عن هويته، أنه في حال إجراء مباحثات مباشرة، ستتخذ واشنطن قرارات على ضوء نتائجها.

وفي هذا السياق ذكر مسؤول كبير بوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) للجزيرة أن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كين سيلتقي القادة العسكريين خلال زيارته اليوم إلى منطقة الكاريبي، حيث يبحث معهم الوضع في منطقة عمل القيادة الجنوبية.

ومع استمرار التوتر في منطقة البحر الكاريبي، وفي ظل احتمال شن الولايات المتحدة هجوما على فنزويلا، تفرض السلطات الفنزويلية والدول المجاورة إجراءات أمنية استثنائية على معابرها، فيما يتواصل تدفق الفنزويليين نحو بلادهم مع اقتراب فترة الأعياد رغم ظروف التوتر الحالية.

على قوائم الإرهاب

بالتزامن مع ذلك، صنفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين كارتل دي لوس سوليس (كارتل الشمس) في فنزويلا تنظيما إرهابيا أجنبيا، وفرضت عليه عقوبات إضافية متعلقة بالإرهاب.

وتزعم الإدارة الأميركية أن مادورو يدير الكارتل الذي لا يعرف عنه الكثير، لكن لم يتم إعلان أي دليل على ذلك. ورفضت الحكومة الفنزويلية ما وصفته بالخطة الأميركية "السخيفة" لتصنيف جماعة "ليس لها وجود".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستعلن هذا الشهر تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا أجنبيا لما يقال عن دورها في توريد مخدرات غير مشروعة للولايات المتحدة.

ويثير هذا التصنيف المخاوف من أن تستغله واشنطن لتبرير القيام بعمل عسكري ضد كاراكاس، لكن خبراء في العقوبات يقولون إن النظام الأساسي للتصنيف لا يجيز مثل هذه الخطوة.

"كذبة دنيئة"

وقد رفضت فنزويلا إدراج الولايات المتحدة كارتل يشتبه بتهريبه المخدرات على قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، معتبرة أن الخطوة "كذبة سخيفة" في ظل حشد الجيش الأميركي قواته في البحر الكاريبي.

ودأب مادورو وحكومته على نفي ضلوعهما في ارتكاب أي جرائم، واتهما الولايات المتحدة بالسعي إلى تغيير النظام بدافع الرغبة في السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في حسابه على منصة تليغرام إن بلاده "ترفض بشكل قاطع وحازم ومطلق ما يقوم به وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من تلفيق جديد وسخيف بتصنيف كارتل الشمس غير الموجود تنظيما إرهابيا".

وأضاف أن هذا الإجراء يعيد إحياء "كذبة شهيرة ودنيئة لتبرير تدخل غير شرعي وغير قانوني ضد فنزويلا بموجب الصيغة الأميركية التقليدية لتغيير النظام، هذه المناورة الجديدة ستلقى نفس مصير الاعتداءات السابقة والمتكررة ضد بلدنا الفشل".

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد قتلت القوات الأميركية 83 شخصا على الاقل في ضربات جوية ضد قوارب اتهمتها واشنطن بنقل مخدرات في المياه الدولية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن أي أدلة لم تُعلن على وجود مخدرات على متن القوارب.