بعد اتصال هاتفي بينهما.. ترامب يعلن عن زيارات متبادلة مع نظيره الصيني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا خلالها قضايا عدة من بينها أوكرانيا وروسيا.

ووصف ترامب المكالمة الهاتفية بأنها "مثمرة للغاية"، كما أكد أن الرئيس الصيني سيزور أميركا في وقت لاحق هذا العام، في حين سيزور هو الصين في أبريل/نيسان بعد قبوله دعوة نظيره الصيني بهذا الشأن.

من ناحيتها أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيسين الأميركي والصيني بحثا في اتصال هاتفي التعاون الثنائي وقضية تايوان.

كما نقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين "الحفاظ على زخم العلاقات" بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، حيث سعيا إلى تخفيف حدّة الحرب التجارية بين بلديهما.

وأضافت أن شي "شدد على أن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب"، في وقت تؤكد بكين أن الجزيرة جزء من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وعلى الرغم من أنها لا تدعم مطالبة تايوان ذات الحكم الذاتي بالاستقلال، تعد واشنطن أكبر مزودي الجزيرة بالسلاح والتجهيزات العسكرية.

وفي الشهر الحالي، أعرب وزير الخارجية التايواني لين تشيا-لونغ عن قلق من "تضحية محتملة بمصالح تايوان" قد تفضي إليها محادثات مرتقبة بين ترامب وشي.

ولفت لين إلى وجوب "عدم الإفراط في القلق، لأن الإضرار بتايوان من شأنه أيضا الإضرار بمصالح الولايات المتحدة".

وكان ترامب وشي قد التقيا في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ عام 2019، في محادثات حظيت بمتابعة كثيفة لأنها جاءت بعد حرب تجارية أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد لأشهر.

وبعد ذلك اللقاء الأخير أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الموانئ، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة.

ووفق الوكالة الصينية فإن شي قال لترامب في المكالمة الهاتفية، اليوم الاثنين، إن الاجتماع "الناجح" في كوريا الجنوبية "ساعد في ضبط المسار ومنح زخما للحركة المستقرة للسفينة العملاقة التي تمثل العلاقات الصينية-الأميركية".

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "بقيت مستقرة وواصلت التحسّن منذ الاجتماع، وهو ما قوبل بترحيب واسع من الجانبين والمجتمع الدولي".