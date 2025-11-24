برلمانية أسترالية تُشعل جدلا بعد دخولها مجلس الشيوخ بالنقاب

أثارت البرلمانية الأسترالية اليمينية بولين هانسون، المعروفة بمواقفها المتشددة ضد الهجرة، موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، إثر ظهورها داخل مجلس الشيوخ مرتدية نقابا أسود، في خطوة وصفها نواب بأنها "عنصرية" و"مسيئة".

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد دقائق من منع هانسون من طرح مشروع قانون كانت تسعى من خلاله إلى حظر تغطية الوجه بالكامل في البلاد، وهي سياسة دافعت عنها لسنوات طويلة.

وفور رفض مشروعها، عادت إلى القاعة مرتدية النقاب وجلست في مقعدها، مما فجّر غضب عدد من الأعضاء.

بدورها، اعتبرت زعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ لاريسا ووترز ما قامت به هانسون "استهزاء وتصرفا عنصريا".

كما دانت وزيرة الخارجية ورئيسة التكتل الحكومي في المجلس، بيني وونغ، هذا السلوك، واصفة إياه بأنه "غير محترم" لشعبية المجلس ولتنوع الأستراليين الذين يمثّلهم النواب.

وقالت وونغ في كلمتها: "ندخل هذه القاعة بامتياز كبير، ويمثل كل واحد منا أناسا من خلفيات وديانات متعددة. ومن واجبنا أن نحافظ على مستوى لائق من السلوك".

وبعد رفض هانسون خلع النقاب، تقرر تعليق جلسة مجلس الشيوخ.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترتدي فيها هانسون النقاب داخل البرلمان، إذ سبق أن قامت بالخطوة ذاتها عام 2017 بحجة لفت الانتباه إلى "مخاوف أمنية" مرتبطة بالنقاب، وربطته في حينها بالإرهاب.

وسبق لها أن صرّحت بأن الإسلام "ثقافة وأيديولوجيا لا تتوافق مع المجتمع الأسترالي".