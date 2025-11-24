انفجار بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا وموجة غبار تصيب اليمن

أفاد مراسل الجزيرة بأن إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا شهد انفجار بركان "هايلي غوبي"، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة في محافظات عدة باليمن.

وأوضح رئيس قسم الزلازل في معهد علوم الجيوفيزياء بجامعة أديس أبابا لوسائل إعلام محلية أن البركان يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد. وأضاف أن الجزء السفلي من منخفض داناكيل يُعد منطقة نشطة جيولوجيا.

وتوقع باحثون استمرار تدفق الحمم في المنطقة، مع احتمال حدوث انفجارات متفاوتة القوة، داعين المجتمعات القريبة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ما أثر ثوران بركان إرتا آلي على أجواء #السعودية؟ 🧭 وفقاً لحركة الرياح العلوية (أعلى من 4 كم)، فإن الرماد البركاني وسحابة غاز ثاني أكسيد الكبريت SO₂ المنبعثة من البركان الإثيوبي لن تصل إلى أجواء جنوبي السعودية بإذن الله، باستثناء مرورٍ خفيف وسريع تمّ ليلة البارحة فوق أجواء… pic.twitter.com/7SIHSjzise — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) November 24, 2025

وتشهد عدة محافظات يمنية موجة واسعة من الغبار والرماد البركاني، قادمة من إثيوبيا، بعد انفجار بركان هايلي غوبي.

وبحسب مراكز الرصد الجوي فقد ساهمت الرياح النشطة في نشر الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت عبر البحر الأحمر، وتأثرت محافظات الحديدة وإب وذمار وصنعاء، والمناطق الساحلية والوسطى، قبل أن تمتد شرقا نحو حضرموت.

وشهد المواطنون تغيرا واضحا في لون السماء، وتدنيا في مستوى الرؤية، إضافة إلى تساقط رماد أسود دقيق أثار حالة قلق واسعة، نظرا لتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي والعينين، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية.

وقد بدأت وفود من الجيولوجيين التوجه إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات بيئية وجيولوجية محتملة.