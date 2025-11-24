انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري

بدأ الناخبون في مصر، صباح اليوم الاثنين الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، التي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة، بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى في 19 دائرة انتخابية بسبب ما وُصف بـ"مخالفات جوهرية".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش)، وتشمل المرحلة محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا على النظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تضم عددا من الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويُتوقع فوز القائمة إذا حصلت على 5% على الأقل من الأصوات وفق القواعد المنظمة.

وأدلى الرئيس المصري بصوته في لجنة بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.

من جانبه، شدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، على أن الهيئة "مؤتمنة على إرادة الشعب"، مؤكداً أن "كل صوت في الصندوق له أثر في النتيجة"، وأنه لن يُسمح بدخول أي نائب لا يعكس اختياره إرادة الناخبين.

مخالفات وأرقام

وتأتي المرحلة الثانية بعد أسبوع من إعلان الهيئة الوطنية إعادة التصويت في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة، وذلك عقب رصد مخالفات مؤثرة في العملية الانتخابية.



وكانت الهيئة تلقت 88 تظلما، في وقت دعا فيه الرئيس السيسي إلى "التدقيق الكامل" في الطعون، وعدم التردد في إعادة الاقتراع كليًا أو جزئيًا إذا لزم الأمر.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي تُعيد فيها الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع في هذا العدد من الدوائر.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 69 مليونًا من أصل نحو 108 ملايين مصري، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتُجرى الانتخابات بنظام الاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب الماضي. ويضم مجلس النواب 568 عضوا يُنتخبون لمدة 5 سنوات، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما يصل إلى 5% من عدد الأعضاء.