الفنزويليون يعودون للاحتفال بالأعياد في بلادهم رغم تهديدات أميركا بالحرب

على الحدود الفنزويلية الكولومبية تصطف السيارات ذهابا وإيابا، مع تشديد حكومة كراكاس إجراءتها الأمنية في ظل التهديد الأميركي المتزايد بشن هجمات على البلاد.

وتسري هذه التشديدات على كافة الحدود والمنافذ البرية والبحرية، حيث يواصل الفنزويليون التدفق على بلادهم للاحتفال بعيد رأس السنة، وهم يأملون ألا تندلع الحرب في أي لحظة.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة حسان مسعود من على الحدود مع كولومبيا، فإن البلد الذي يمتلك أكبر احتياطات النفط العالمية، يباع وقوده المهرب في غالونات على المعابر، بينما تعجز الحكومة في تصديره بسبب العقوبات الأميركية.

فقد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات قاسية على كراكاس، واتهم الرئيس نيكولاس مادورو برعاية تجارة المخدرات، ملوحا بتوجيه ضربات عسكرية على ما يصفها بـ"عصابات المهربين".

ولا تزال حركة السفر بين كولومبيا وفنزويلا متواصلة على جانبي الحدود، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بوابة واسعة للنزوح في حال اندلعت الحرب، التي يحاول قادة في منطقة الكاريبي وقفها بكل الطرق خشية اتساعها.

وفي محاولة لإظهار الالتفاف الشعبي حوله، دعا مادورو الفنزويليين للاستفتاء على مشاريع وطنية، وذلك بالتزامن مع دعوته المتكررة للحوار مع الولايات المتحدة بدلا من اللجوء للقوة في حسم الخلافات.

قلق متزايد

بدوره، أبدى الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا قلقه من الحرب التي قال إنه ينوي التحدث مع ترامب بشأنها، لأن الوضع خطير ومقلق، مضيفا "من غير المقبول اندلاع حرب وتكرار خطيئة ما جرى بين روسيا وأوكرانيا في منطقة الكاريبي".

ومع تزايد احتمالات الحرب، استدعت كولومبيا زوارقها الحربية لمراقبة الوضع على سواحل الكاريبي، الذي يشهد مناورات عسكرية أميركية تتسع يوما بعد يوم.

وأصبحت المنطقة التي لم تشهد أي حرب منذ عقود، تعيش على وقع التهديدات الأميركية المتصاعدة بضرب كراكاس أو الإطاحة بنظام مادورو، الذي تعتبره نظاما غير شرعي.