مزاعم عن تورط ابنة زوما في تجنيد مرتزقة لحرب أوكرانيا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها فتحت تحقيقا في مزاعم تشير إلى تورط دودوزيلي زوما-سامبودلا، النائبة البرلمانية وابنة الرئيس السابق جاكوب زوما، في تجنيد مواطنين للانضمام إلى مجموعات مرتزقة روسية تقاتل في أوكرانيا.

وقالت الشرطة إن الاتهامات وردت في إفادة خطية تقدمت بها إحدى شقيقات دودوزيلي، طالبت فيها بفتح تحقيق رسمي في القضية.

وتشير الإفادة إلى أن دودوزيلي، إلى جانب شخصين آخرين، شاركوا في تجنيد 17 مواطنا من جنوب أفريقيا، كانت الرئاسة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تلقت طلبا بإنقاذهم من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا التي تشهد معارك عنيفة.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الرجال "استُدرجوا إلى روسيا بذرائع كاذبة، ثم سُلّموا إلى مجموعة مرتزقة روسية للقتال في الحرب الأوكرانية من دون علمهم أو موافقتهم".

خلفية سياسية

وتأتي هذه التطورات في وقت يثير فيه حزب "أمة الزولو" الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما جدلا واسعا في المشهد السياسي بجنوب أفريقيا، خاصة مع الاتهامات المتكررة لأعضائه بالارتباط بمواقف خارجية مثيرة للجدل.

ويُنظر إلى القضية على أنها اختبار جديد لعلاقة بريتوريا بالملف الأوكراني، إذ تحاول الحكومة الحفاظ على موقف "الحياد" المعلن في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تواجه ضغوطا دولية متزايدة.

ويرى مراقبون أن التحقيق قد يفتح الباب لنقاش داخلي عن دور المواطنين الجنوب أفريقيين في النزاعات الخارجية، خاصة مع تزايد التقارير عن تورط بعضهم في أنشطة عسكرية خارج البلاد.

كما يُتوقع أن يثير الملف جدلا قانونيا في مسؤولية الأحزاب السياسية في ضبط سلوك أعضائها، وتأثير ذلك على صورة جنوب أفريقيا في الساحة الدولية.