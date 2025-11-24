غامبيا تؤوي المعارض الكاميروني عيسى تشيروما

أكدت حكومة غامبيا أن المعارض الكاميروني عيسى تشيروما باكاري يقيم حاليا في البلاد "لأسباب إنسانية بحتة" في وقت تتفاقم الأزمة السياسية في الكاميرون عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت الخارجية في بيان رسمي إن تشيروما، البالغ من العمر 76 عاما، وصل إلى العاصمة بانجول في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن ترتيبات دبلوماسية تهدف إلى ضمان سلامته، في وقت تسعى أطراف إقليمية إلى إيجاد مخرج سلمي لحالة الانسداد السياسي التي يعيشها البلد.

ويطعن تشيروما في إعلان فوز الرئيس بول بيا الذي يحكم الكاميرون منذ أكثر من 4 عقود.

وكان وجود المعارض الكاميروني في غامبيا قد كُشف أولا عبر إبريما سيساي الباحث السياسي الغامبي المقيم في بريطانيا والذي نقل عن مصادر دبلوماسية أن تشيروما غادر الكاميرون تحت ضغط السلطات بعد أن أعلن نفسه فائزا بالانتخابات.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الكاميرونية كثفت مطالبها باعتقاله منذ مغادرته ولاية أداماوا شمالي البلاد.

دور نيجيريا والقيود المفروضة

وحسب تلك المصادر، لعبت نيجيريا دورا محوريا في تسهيل انتقال تشيروما إلى غامبيا، في انتظار التوصل إلى دولة مستعدة لمنحه حق اللجوء السياسي.

ولتفادي أي توتر مع ياوندي، طلبت السلطات الغامبية من المعارض الكاميروني تجنب الإدلاء بتصريحات علنية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وتؤكد الحكومة الغامبية أنها ستواصل إطلاع مواطنيها على تطورات القضية، في وقت تتكثف فيه جهود الوساطة الإقليمية لاحتواء الأزمة الكاميرونية التي باتت تهدد الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا.