استطلاع: غالبية الأميركيين يعارضون العمل العسكري ضد فنزويلا

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" وشركة يوجوف للأبحاث، أن غالبية الأميركيين يعارضون أي عمل عسكري محتمل ضد فنزويلا.

وشارك في الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 2489 أميركيا.

وأعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع، عن معارضتهم لعمل عسكري أميركي في فنزويلا، في حين أيده 30%.

وقال 13% فقط من المشاركين، إن فنزويلا تُشكل تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة، في حين اعتبر 48% أنها تُشكل تهديدا طفيفا، وأكد 39% من المشاركين أن فنزويلا لا تُشكل أي تهديد على الإطلاق.

وفي أغسطس/آب الماضي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصد أي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادي، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون في المجتمع الدولي.