الحرس الثوري الإيراني: الرد على اغتيال الطبطبائي سيكون ساحقا

BEIRUT, LEBANON - NOVEMBER 24: Hezbollah members carrying a coffin while chanting political slogans during the funeral procession on November 24, 2025 in Beirut, Lebanon. Hezbollah confirmed that its top military commander Haytham Ali Tabatabai was killed yesterday in an Israeli air strike on Lebanon's capital, Beirut. The attack on an apartment block in Dahiyeh killed at least five people, including Tabatabai who was the chief of staff of Hezbollah's armed wing. (Photo by Adri Salido/Getty Images)
من تشييع جنازة هيثم الطبطبائي الذي قُتل في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت بيروت (غيتي)
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 23:20 (توقيت مكة)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن الثأر لاغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي "حق محفوظ"، مشيرا إلى أن الرد على إسرائيل "سيكون ساحقا وفي وقته المقرر".

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "محور المقاومة وحزب الله لبنان يحتفظان بحق الرد لدماء مقاتلي الإسلام الشجعان"، مؤكدا أن اغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت "لن يمر من دون عقاب".

وأضاف البيان أن محور المقاومة، "يمتلك القدرة والإرادة لردع العدو الصهيوني"، مشددا على أن الخيار العسكري "مطروح بقوة".

ويأتي تصريح الحرس الثوري في ظل توتر إقليمي متصاعد واحتمالات مفتوحة على تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة المواجهة.

ويعد هيثم الطبطبائي أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحزب الله، وقد قُتل الأحد في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية مكتظة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وخلال الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته على أهداف في لبنان، معلنا قصف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

