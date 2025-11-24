إصابة فلسطيني قرب الجدار الفاصل والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال اليوم الاثنين حملة اعتقالات في مدن بالضفة الغربية، في حين هدمت الجرافات الإسرائيلية منشأة تجارية شمال القدس المحتلة، عقب إصابة فلسطيني أمس الأحد برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قرية كوبر شمال رام الله.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت في وقت سابق إن شابا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جرير شرقي محافظة رام الله.

وأصيب الشاب برصاص قوات الاحتلال خلال محاولة عدد من الشبان التصدي لهجوم مستوطنين عند أطراف بلدة جرير، قبل وصول جنود الاحتلال وإطلاقهم النار عشوائيا على الأهالي، حسبما أفادت به مراسلة الجزيرة نقلا عن شهود.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا فلسطينيا أصيب بقنبلة صوت في الرأس خلال قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية لفلسطينيين عند مخيم نور شمس شمالي الضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال قمعت المحتجين الذين خرجوا ضد تهجيرهم من المخيم باستخدام قنابل غاز وصوت.

وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة "كرمي تسور" في بيت أمر شمال الخليل.

وحسب قرار الاحتلال فإن عملية التجريف تمتد على نحو 80 دونما تقتطع من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا خلال اقتحامها بيت ساحور بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وآخر خلال اقتحام طولكرم.

كما أفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة تابعة للاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا عقب تسللها إلى منزله في واد الفارعة جنوب طوباس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين بالمدينة.

وهدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية بين قريتي رافات وقلنديا شمال القدس المحتلة.

متابعة | جانب من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، عقب تسلل وحدة خاصة إلى أحد المنازل. pic.twitter.com/ff6Ana1Lm5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2025

إصابة فلسطيني

ومساء أمس الأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في الركبة من منطقة محاذية للجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب الجدار، وأطلقت النار تجاههم، مما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 15 عاملا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري بالرصاص أو أثناء الملاحقة داخل إسرائيل أو بالسقوط عن الجدار.

وبشكل شبه يومي، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة عمال فلسطينيين اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.