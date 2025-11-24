هجمات جديدة للمستوطنين بالضفة والاحتلال يمدد أوامر اعتقال إداري

أفاد مراسل الجزيرة، أن فلسطينيا أصيب برصاصة في كتفه خلال اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا مزارعين فلسطينيين داخل أراضيهم بحماية قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون، اليوم الاثنين، سلسلة هجمات في مواقع متفرقة من الضفة المحتلة، حيث جرفوا أراضيَ زراعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وفي الخليل جنوبا، قام المستوطنون بحراثة أراض في الجهة الشرقية من خربة شعب البطم بمسافر يطا، بعد سرقتها من أصاحبها الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.

هذا وقد أقدم المستوطنون على سرقة معدات زراعية وإشعال النيران في أراضي قرية عطارة شمال رام الله. في حين تصدى الفلسطينيون لهجوم المستوطنين على منطقة المزارع شرق بلدة مخماس، شمال القدس المحتلة.

وتشهد بلدات وقرى عدة في الضفة المحتلة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

اعتقالات واقتحامات

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مزارعين فلسطينيين في قرية غوين ببلدة السموع جنوب مدينة الخليل، عقب مشادات وعمليات مطاردة في المكان على خلفية منع المزارعين من حرث أراضيهم.

وأفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت عشرات المزارعين من دخول أراضيهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان وحققت معهم خلال اقتحام بلدة عانين غرب جنين شمال الضفة، ودهمت محلات تجارية واستولت على كاميرات المراقبة فيها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، ودهمت منازل في المنطقة الغربية من البلدة وفتشتها.

من جانب آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 51 معتقلا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحا -في بيان مشترك- أن إسرائيل تواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، بذريعة وجود "ملف سري".

إعلان

علما، أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين" والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مكتب إعلام الأسرى أنه ومنذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز عدد المعتقلات النساء والفتيات (600)، في حين لا تزال 48 أسيرة محتجزة في معتقلات الاحتلال، أكثر من 40 منهن بتهمة التحريض على مواقع التواصل.

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة المحتلة منذ أكثر من عامين، تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية في القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.