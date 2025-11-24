أسقط مسيّرة فائقة السرعة.. إعجاب وتشكيك في ليزر بريطانيا الجديد

حظي نجاح القوات المسلحة البريطانية في إسقاط مسيرة فائقة السرعة باستخدام سلاحها الجديد "دراغون فاير" بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب بالقدرات التقنية للسلاح، وتشكيك في فعاليته العملية على أرض المعركة.

وتمكنت القوات البريطانية لأول مرة في التاريخ من إسقاط مسيرة فائقة السرعة باستخدام منظومة الليزر عالية الطاقة "دراغون فاير" أو "نيران التنين"، في إنجاز وصفته وزارة الدفاع البريطانية بأنه يمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا الدفاع الجوي.

وبدأ تطوير سلاح "دراغون فاير" قبل 8 سنوات، ومر بمراحل تجريبية معقدة ومتعددة، وصُمم وصُنع بالكامل في المملكة المتحدة، ليصبح واحدا من أكثر أنظمة الليزر الدفاعية تطورا ودقة في العالم.

وتتميز منظومة الليزر البريطانية بدقة فائقة للغاية، إذ يمكنها إصابة عملة معدنية صغيرة على بعد كيلومتر واحد، وإصابتها حادة كالمشرط، مما يجعلها أداة فعالة لاعتراض الأهداف الجوية المتحركة بسرعات عالية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن منظومة الليزر القتالية تمكنت من إسقاط مسيرات كبيرة الحجم تحلق بسرعة 650 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة خارقة بالنسبة للمسيرات، في اختبارات أجريت بمنشأة عسكرية خاصة في أسكتلندا.

ونشرت البحرية البريطانية على حسابها الرسمي فيديو يوثق لحظات تتبع وتدمير مسيرة باستخدام سلاح الليزر "دراغون فاير"، في عرض لقدرات السلاح الجديد الذي يؤهل بريطانيا لتكون في طليعة دول حلف الناتو تقنيا.

وتكلف طلقة الليزر الواحدة 12 دولارا فقط، بينما تصل تكلفة الصواريخ الاعتراضية مثل "Aster 30" إلى مليوني دولار وأكثر، أي أغلى بـ166 ألف مرة من الليزر، مما يجعله خيارا اقتصاديا مغريا للدفاع الجوي.

وبناء على هذه النتائج، منحت وزارة الدفاع البريطانية شركة MBDA عقدا بقيمة 414 مليون دولار، لإنتاج وتسليم منظومة "دراغون فاير" لاستخدامها على سفن البحرية الملكية في مواجهة التهديدات الجوية المتزايدة.

وستزود شركة الدفاع الأوروبية MBDA مدمرتين بريطانيتين من طراز Type 45 بمنصتي الليزر "دراغون فاير"، وهذا يعني أن تكلفة المنصة الواحدة تبلغ 207 ملايين دولار، في استثمار ضخم لتعزيز القدرات الدفاعية البحرية.

ورصد برنامج شبكات (2025/11/25) جانبا من تعليقات المغردين على هذا الإنجاز العسكري، حيث أشاد تشادويك بأهمية هذه النتائج وإمكاناتها المستقبلية، فغرد:

هذه نتائج بالغة الأهمية. هذه وسيلة دفاع ذات فعالية عالية بتكلفة زهيدة. الهدف الآن هو الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الكامل والدمج على متن سفن البحرية الملكية وحاملات الطائرات.

في المقابل، شكك مايك في جدوى السلاح وقدرته على الصمود في مواجهة تهديدات حقيقية، معتبرا أن قدراته المعلنة مبالغ فيها، فكتب:

سلاح غبي وضعيف جدا وغير عملي إطلاقا.. لن يستطع الصمود أكثر من 10 ساعات أمام المسيرات الروسية

أما سيمان فاقترح توسيع نطاق استخدام السلاح ليشمل أهدافا بحرية وصاروخية متنوعة، إذ غرد قائلا:

يجب البدء في استخدام وتجربة هذا السلاح الفتاك على القوارب الصغيرة التي ترسلها روسيا في البحر، وكذلك استهداف الصواريخ وغيرها من القذائف بهذا الليزر.

بدوره، تساءل ويليام عن فعالية السلاح في مواجهة هجمات مكثفة بأعداد كبيرة من المسيرات، وهو سيناريو شائع في الحروب الحديثة، فكتب:

كم مسيرة يمكن إسقاطها بهذا السلاح من بين 500 طائرة تطلقها روسيا في الدفعة الواحدة؟ أعتقد أن مسيرة أو صاروخا سيدمر هذا السلاح الرائع سريعا قبل أن يدمر أعدادا كافية منها.

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال وزير جاهزية الدفاع البريطاني لوك بولارد إن الليزر عالي الطاقة سيوفر للبحرية الملكية قدرة متقدمة تبقيها في طليعة الابتكار داخل حلف الناتو، وتعزز دفاع بريطانيا وحلفائها.