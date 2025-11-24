أردوغان يعلن عن تعاون تركي كوري جنوبي بالصناعات الدفاعية والنووية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في العاصمة أنقرة، عن تعاون وتنسيق بين بلاده وكوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة في مقدمتها الصناعات الدفاعية والطاقة النووية.

وأوضح أردوغان أنه بحث مع "لي" إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، مضيفا أن المشاورات بين المؤسسات التركية والكورية المعنية متواصلة كذلك بشأن التعاون ببناء محطة للطاقة النووية.

وقال إن تنفيذ مشروع دبابة ألطاي التركية هو أحد أنجح الأمثلة على التعاون في مشاريع هامة في مجال الصناعات الدفاعية مع الشريك الإستراتيجي كوريا الجنوبية.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، وقّعت شركتا توناش التركية للطاقة النووية وكيبكو الكورية الجنوبية للكهرباء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع الذي شهده رئيس كوريا الجنوبية في أنقرة، قال أردوغان إن المحادثات بخصوص بناء محطة طاقة نووية في تركيا مستمرة وإن مذكرة التفاهم خطوة مهمة.

على صعيد آخر، أعرب أردوغان عن اعتقاده أن زيارة لي ستعزز العلاقات المتينة بين تركيا وكوريا الجنوبية، موضحا أنه أجرى مع الرئيس الضيف مباحثات شاملة حول جميع الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية وناقشا فرص التعاون في مجالات التجارة والسياحة والبنى التحتية والتكنولوجيا والاستثمارات المتبادلة.

وأشار أردوغان إلى أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، موضحا أن البلدين تجاوزا حاجز 10 مليارات دولار في التبادل التجاري بفضل الجهود المشتركة وأنهما قريبان من مستوى 15 مليار دولار.

وحول الملف الفلسطيني، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا وكوريا الجنوبية تدافعان عن حل الدولتين وعن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف قتل الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الأساسي للسلام العادل والمستدام.

وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، قال أردوغان إن بلاده ستواصل دعم جميع المبادرات الدبلوماسية لضمان السلام الدائم وخاصة مفاوضات إسطنبول بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن موقف تركيا من وقف الحرب واتخاذ الأطراف خطوات نحو حل دبلوماسي على طاولة المفاوضات لم يتغير.

كما لفت الرئيس التركي إلى أنه يرى إمكانية للعمل المشترك بين تركيا وكوريا الجنوبية في مناطق مختلفة بما فيها سوريا وغزة والعراق وأفريقيا وآسيا الوسطى وإعادة إعمار أوكرانيا.