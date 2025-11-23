6 مرشحين يتنافسون على منصب رئاسة صرب البوسنة

يختار 1.2 مليون ناخب من سكان الكيان الصربي في البوسنة، اليوم الأحد، رئيسهم من بين 6 مرشحين، خلفا لميلوراد دوديك الذي قاد جمهورية صرب البوسنة لعقدين قبل أن يعزله القضاء المحلي إثر أزمة سياسية حادة.

ومن المتوقع أن يبقى الرئيس الجديد لهذا الكيان الذي يغطي نصف أراضي البوسنة، في السلطة لعام واحد فقط، إذ لا تؤثر هذه الانتخابات المبكرة على إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وبحسب التوقعات، فإن أصوات الناخبين ستتوزع على المرشح الأوفر حظا "سينيسا كاران" البالغ 63 عاما، وهو وزير داخلية سابق ومقرب من ميلوراد دوديك، و"برانكو بلانوسا"، الأستاذ الجامعي في الهندسة الكهربائية البالغ 56 عاما، وهو مغمور نسبيا ويحظى ترشيحه بدعم عدد من أحزاب المعارضة.

إنهاء الاضطرابات

ويهدف هذا التصويت لإنهاء فترة من الاضطرابات في البوسنة التي شهدت صراعا على السلطة بين ميلوراد دوديك، الحليف المقرب من موسكو، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية المسؤول عن مراقبة اتفاقية السلام الموقعة سنة 1995، مما دفع البلاد إلى أخطر أزمة سياسية منذ نهاية الحرب.

ويناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وإصدار القوانين، لكنّ صلاحياته تبقى محدودة في غياب أغلبية برلمانية.

بينما يتمتع الممثل الأعلى بصلاحيات واسعة تشمل فرض القوانين أو تعديلها، وإقالة المسؤولين المنتخبين. وقد ندد دوديك مرارا بهذه الصلاحيات، ووجّه العديد من الإهانات والتهديدات للمبعوث الدولي الحالي كريستيان شميت، الوزير الألماني السابق الذي تولى منصبه عام 2021.

ونتيجة ذلك، حُكم على دوديك في أغسطس/آب بالسجن عاما واحدا بعد الاستئناف، وحُوِل الحكم لاحقا إلى غرامة، كما مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات لعدم امتثاله لقرارات المبعوث الدولي.

وبعد تحديه الحكم، قَبِل أخيرا انتخاب خلف له قبيل رفع واشنطن العقوبات التي استهدفته لما يقرب من 10 سنوات بسبب سياساته الانفصالية.

إعلان

وتُعدّ جمهورية صرب البوسنة (المعروفة أيضا بجمهورية صربسكا)، إلى جانب الاتحاد الكرواتي المسلم، أحد الكيانين المتمتعين بالحكم الذاتي اللذين يُشكلان البوسنة والهرسك.