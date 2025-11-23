وفد من حماس يبحث بالقاهرة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

التقى اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع مدير المخابرات المصرية، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان للحركة إن الوفد -الذي يقوده رئيس المجلس القيادي لحماس محمد درويش- التقى رئيس المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد، حيث تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفقا للبيان، فقد أكدت حماس التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددة على أهمية "وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء".

وناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه إلى أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

وكان قيادي في حماس قد أكد لموقع الجزيرة نت أن أولوية الوفد هي التوصل إلى سبل منع التصعيد الإسرائيلي في القطاع، وذلك بعد تسجيل 497 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد 342 فلسطينيا.

وأوضح القيادي أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بفتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، ولم تدخل المساعدات الإغاثية بالشكل الكافي كما ينص عليه البروتوكول الإنساني من الاتفاق، كما أن الجيش الإسرائيلي يواصل تجاوز الخط الأصفر، ويستمر في عمليات النسف والتدمير للمباني السكنية في المناطق التي يسيطر عليها.