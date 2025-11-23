هولندا تعلق الحركة بمطار آيندهوفن بعد رصد مسيّرات

علّقت هولندا حركة الملاحة الجوية في مطار آيندهوفن جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، لعدة ساعات بعد رصد عدة طائرات مسيرة، وفق ما أفاد وزير الدفاع روبن بريكلمانس على موقع إكس.

وقال الوزير إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت في حوالي الساعة 11 مساء (22.00 بتوقيت غرينتش)، بعد ساعتين من الإعلان لأول مرة عن اضطرابها، مضيفا أن وزارة الدفاع اتخذت التدابير اللازمة، ممتنعا عن الإدلاء بمزيد من المعلومات "لاعتبارات أمنية".

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الجيش الهولندي استخدم مساء الجمعة، أسلحة مضادة للطائرات المسيرة بعد رصدها فوق قاعدة "فولكل" الجوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي آيندهوفن.

وأوضح بريكلمانس أن مطار آيندهوفن مطار مدني وعسكري، وأنه تقرر تعليق جميع أنواع الحركة الجوية.

وتسببت الطائرات المسيرة وغيرها من عمليات اختراق المجال الجوي، في اضطرابات كبيرة في أنحاء أوروبا خلال الشهور الماضية.

وفي سبتمبر/أيلول دخلت أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، واخترقت أيضا 3 طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة.

ومنذ ذلك الحين، تسبب الكثير من الطائرات المسيرة، التي لا يُعرف مصدرها في الغالب، في تعطيل مطارات في أوروبا.

وتصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الاختراقات بأنها "حرب هجينة".