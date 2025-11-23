أخبار|نيجيريا

تحرك دبلوماسي نيجيري ضد مزاعم الاضطهاد الأميركية

مستشار الأمن القومي النجيري نهو ربادو (يسار) مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (وزارة الحرب الأميركية)
Published On 23/11/2025
آخر تحديث: 13:08 (توقيت مكة)

كشف وزير الإعلام والتوجيه الوطني محمد إدريس أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة الفدرالية، يقوده مستشار الأمن القومي نهو ربادو، أجرى سلسلة لقاءات في الولايات المتحدة بهدف مواجهة ما وصفه بـ"السرديات المضللة" حول وجود اضطهاد ديني في البلاد.

والتقى الوفد النيجيري مسؤولين بارزين بينهم وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وأعضاء في الكونغرس الأميركي، مسؤولون في وزارة الخارجية، إضافة إلى شخصيات مؤثرة في دوائر صنع القرار بواشنطن.

Government officials and police officers stand in the school compound, after gunmen attacked a government girls' boarding school in Nigeria's Kebbi State on November 17, killing the vice principal and abducting 25 female students, according to police, Kebbi, Nigeria, in this screengrab taken from a handout video released on November 18, 2025. Africa Independent Television/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NIGERIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGERIA
مسؤولون وضباط شرطة يصلون مدرسة حكومية هاجمها مسلحون في ولاية كيبي شمال غربي نيجيريا (رويترز)

وبحسب إدريس، قدّم الوفد بيانات موثقة حول التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مع شرح مفصل لعمليات مكافحة الإرهاب وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حماية جميع المواطنين "بغض النظر عن الدين أو العرق".

وشدد الوزير على أن الهدف من هذه التحركات هو تصحيح صورة نيجيريا في الخارج، خاصة بعد أن تصاعدت نقاشات في الكونغرس الأميركي وحملات ضغط من جماعات حقوقية تتحدث عن "إبادة جماعية" بحق المسيحيين.

وقال إدريس "هذه الروايات ليست فقط غير صحيحة، بل خطيرة، لأن المتطرفين استهدفوا المسلمين والمسيحيين على حد سواء".

كما أشار الوزير إلى أن الرئيس بولا أحمد تينوبو يتعامل مع الملف بجدية قصوى، إذ عزز البنية الأمنية الداخلية ووسع التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وأضاف أن مهمة الوفد تعكس إصرار الإدارة الحالية على الدفاع عن سمعة نيجيريا وضمان أن تبنى مواقف الشركاء الدوليين على معلومات دقيقة لا على سرديات أحادية.

مستشار الأمن القومي النجيري نهو ربادو (يسار) خلال لقائه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (وزارة الحرب الأميركية)

علاقات متينة مع واشنطن

وأكد الوزير النيجيري أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تبقى قوية، وأن هذه اللقاءات تعكس انفتاح أبوجا على الحوار والشراكة والشفافية.

كما أوضح أن المزيد من الاجتماعات ستُعقد خلال الأيام المقبلة ضمن خطة حكومية شاملة لمواجهة المعلومات المغلوطة حول الواقع الأمني في البلاد.

المصدر: الصحافة النيجيرية

