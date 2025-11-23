منظمة إسلامية إندونيسية تطالب رئيسها بالاستقالة بسبب دعوة باحث مؤيد لإسرائيل

كشفت وكالة رويترز أن منظمة نهضة العلماء، أكبر تجمع إسلامي في إندونيسيا والعالم، طلبت من رئيسها يحيى شوليل ستاكوف تقديم استقالته، وذلك على خلفية دعوته باحثا أميركيا معروفا بتأييده لإسرائيل خلال حرب غزة للمشاركة في فعالية داخلية نُظمت في أغسطس/آب الماضي.

ووفقا لمحضر الاجتماع، الذي عقد الخميس الماضي، منحت قيادة المنظمة رئيسها مهلة 3 أيام للاستقالة طوعا، وإلا فسيتم عزله من منصبه. وأوضحت المنظمة أن قرارها يستند إلى نقطتين رئيسيتين:

استضافة شخصية "مرتبطة بشبكة صهيونية عالمية" في نشاط داخلي.

شبهات تتعلق بسوء الإدارة المالية.

وتضم نهضة العلماء نحو 100 مليون عضو ومؤيد، مما يجعلها إحدى أكثر المؤسسات الدينية تأثيرا في العالم الإسلامي.

رفض التنحي

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ستاكوف، الأحد الماضي، قوله إنه مُنتخب لولاية مدتها 5 سنوات ولن يتنحّى، مشددا على أن الجهة التي دعت إلى الاجتماع لا تملك صلاحية إقالته.

وفي تعليق لوكالة رويترز، قال نائب الأمين العام للمنظمة، نجيب أزكا، إن القضية تدور حول دعوة ستاكوف للمسؤول الأميركي السابق والباحث بيتر بيركويتز للمشاركة في برنامج تدريبي في أغسطس/آب الماضي.

وكان ستاكوف قد قدم اعتذارا عن هذه الدعوة، موضحا أنها حدثت نتيجة "إهمال في التحقق من خلفية الضيف"، ومؤكدا في الوقت نفسه إدانته لـ“الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

ويشتهر بيركويتز بكتاباته التي تدافع عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك مقال نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي يرفض الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، تتخذ موقفا ثابتا في إدانة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ اندلاعها عام 2023، وتواصل الدعوة إلى حل الدولتين، في حين لا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.