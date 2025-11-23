ما الذي نعرفه عن عملية اغتيال القيادي بحزب الله أبو علي الطبطبائي؟

هزّ انفجار قوي الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر اليوم الأحد، إثر غارة لجيش الاحتلال قالت إسرائيل إنها استهدفت "بشكل دقيق" قياديا بارزا في حزب الله، في هجوم أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص.

ما الذي وقع؟

غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت خلّفت انفجارا قويا هز الضاحية عصر اليوم الأحد.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار ضخم تلاه تحليق للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة.

من المستهدف؟

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو هيثم علي الطبطبائي (المعروف باسم أبو علي الطبطبائي) الشخص الثاني بحزب الله.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل حاولت تصفية الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة، وأكدت القناة ذاتها لاحقا نقلا عن مصدر أمني رفيع بأن "التصفية نجحت".

كما أكد مصدر أمني لبناني للجزيرة "اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في الغارة الإسرائيلية على الضاحية.

وكان مراسل الجزيرة في بيروت نقل عن مصادر من داخل الحزب أنه لا يوجد لديهم وصف "الرجل الثاني"، وأن المقصود هو قيادي عسكري بارز.

من الطبطبائي؟

وفقا للمعلومات المتداولة عن الطبطبائي يعتبر أحد مهندسي قوات النخبة، وشارك في الحرب السورية على محاور قتالية عديدة، وسعى لاحقا لتعزيز الحضور الميداني للحزب في جنوب سوريا، وقد حاولت إسرائيل اغتياله في القنيطرة قبل نحو 10 سنوات.

وتضيف المعلومات أن الطبطبائي كان عاملا أساسيا في إدارة "حرب الإسناد" التي نفذها حزب الله لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الحرب مع إسرائيل، ثم حاولت إسرائيل تصفيته بعد اغتيال فؤاد شكر.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى القيادة العسكرية للحزب، كما ارتبط اسمه بمحاولات تهريب السلاح عبر خطوط سرّية من سوريا.

كيف نفذت الغارة؟

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربة الجوية نفذت "بشكل دقيق"، وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم استهداف الطابقين 4 و5 من مبنى مؤلف من 10 طوابق في شارع العريض في حارة حريك في الضاحة الجنوبية.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم إطلاق صاروخين تجاه المبنى المستهدف.

كم حصيلة الضحايا؟

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية تسببت بسقوط 5 قتلى وإصابة 28 آخرين.

هل أبلغت إسرائيل أميركا؟

نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي أن تل أبيب أخطرت واشنطن قبل الهجوم، لكن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أميركي رفيع قوله "إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بالهجوم على الضاحية الجنوبية وتم إبلاغنا فور وقوعه".

ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن واشنطن كانت تعلم منذ أيام أن إسرائيل تخطط للتصعيد في لبنان لكن لم تكن تعلم بتوقيت الضربة.

ماذا قال نتنياهو عن الضربة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأحد، إن الجيش ضرب هذا الأسبوع أهدافا في لبنان، مؤكدا مواصلة العمل "دون تردد لمنع حزب الله من ترسيخ قدرته على تهديدنا".

كيف كان الرد الأميركي على الغارة؟

الولايات المتحدة علقت على الغارة بأن الجيش اللبناني يبذل قصارى جهده لنزع سلاح حزب الله لكن هذه الجهود غير كافية، وقالت -على لسان مسؤول أميركي للجزيرة- إن حزب الله تمكن من إعادة بناء قدراته ومخزونه من الأسلحة التي خسرها خلال الحرب.

وأضاف المسؤول أن قدرات حزب الله تعززت عوض أن تتراجع ما يثير قلق إسرائيل حيال صمود وقف إطلاق النار، وهو ما دفع إسرائيل إلى زيادة ضرباتها في لبنان خلال الأسابيع الماضية.

كيف كان رد حزب الله؟

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي التزام الحزب بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني، معتبرا أن "عدوان اليوم خرَق خطا أحمر جديدا".

وأضاف أن المقاومة هي من تقرر كيفية الرد على هذا العدوان.