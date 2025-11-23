ما أبرز معوقات الوصول إلى آلاف الجثث تحت أنقاض غزة؟

لا تزال رفات آلاف الضحايا في قطاع غزة تحت الأنقاض لعجز فرق الانتشال المحلية عن العمل في مواقع الاستهداف خلال الحرب، وبسبب غياب الآليات الثقيلة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.

ورصد تقرير لسلام خضر على قناة الجزيرة تفاصيل بقاء قرابة 10 آلاف جثة تحت أنقاض المباني والمنشآت التي دمرتها المقاتلات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، فقد طُمرت عائلات تحت الأنقاض مع أسمائها وتفاصيل حياتها وذكرياتها، ومن بقي منها حُرم من مجرد قبر يتيح له دفن رفات أهله دفنا كريما.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ما أبرز الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة؟

ما أبرز الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة؟ list 2 of 2 ساعر وسموتريتش وبن غفير يديرون المرحلة الثانية بغزة end of list

وتقدّر وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 10 آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، أحياء كانوا أو أمواتا، ففي خضم العمليات العسكرية الإسرائيلية والتدمير الممنهج فقدت أجهزة التدخل والانتشال في القطاع القدرة اللوجستية على العمل في مناطق الاستهداف الجوي، وتسببت الذخائر التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تحويل أي مبنى إلى ركام يصعب العمل عليه لانتشال الضحايا دون توفر آليات ثقيلة.

ويقدّر مكتب الإعلام الحكومي في غزة حجم الركام في القطاع بأكثر من 60 مليون طن، ويرجح أن المناطق ذات الكثافة العالية في التدمير دُفن تحتها أغلبية الضحايا.

وتضاف الذخائر غير المنفجرة إلى تعقيدات عمليات انتشال الجثامين من تحت الركام.

وتقدّر بيانات الأمم المتحدة أن قرابة 7 آلاف طن من الذخائر غير المنفجرة تلوث مناطق القطاع، وتلك بذاتها تشكل خطرا مباشرا على فرق البحث والانتشال وعلى بقاء الرفات أيضا.

وبينما تعرقل إسرائيل إدخال الآليات الضرورية لانتشال رفات الضحايا الفلسطينيين من تحت الأنقاض تصبح عملية البحث بأدوات بدائية غير مجدية، فحتى لو تم العثور على أي رفات لن تكون آلية التعرف عليها متوفرة عبر فحوصات الحمض النووي، فهذه التقنية غير متوفرة في مختبرات الطب الشرعي بالقطاع وتمنع إسرائيل إدخالها.

إعلان

ويشير تقرير الجزيرة إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستحول مهمة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض إلى كابوس طويل الأمد وغامض النهايات.

ويذكر التقرير أن الاستثناء الوحيد الذي قد يبعد هذا السيناريو هو أن تسمح إسرائيل بإدخال المعدات الثقيلة وأدوات فحص الحمض النووي إلى القطاع.