قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني داخل الخط الأصفر في قطاع غزة بعد يوم من استشهاد وإصابة العشرات في خرق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شمال شرقي مدينة رفح، وقال إن جيش الاحتلال نفذ أيضا عملية نسف شرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر.

وأضاف المراسل أن الجيش نفذ 10 غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس.

وكانت قوات الاحتلال نفذت سلسلة غارات أمس السبت على أحياء في مدينة غزة ومخيمي النصيرات والبريج خلفت 24 شهيدا، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف الحرب إلى 342.

ومن بين أولئك الشهداء 5 استشهدوا باستهداف سيارة مدنية في حي الرمال بغزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستهدف بهذه الغارة هو مسؤول قسم التسلح في حركة حماس، وإنها تمت بالتنسيق مع المركز الأميركي في كريات غات.

ودعت حركة حماس الوسطاء إلى التدخل العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على إسرائيل للكشف عن هوية مسلح زعمت أن الحركة أرسلته لمهاجمة قواتها، وهو ما تذرعت به لشن غارات كثيفة أمس السبت.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق إن إسرائيل "تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة"، وإنها هي من ينتهك الاتفاق يوميا وبشكل منهجي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة -والذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب- حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.