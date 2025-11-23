قتلى وجرحى في تصعيد بعدة جبهات بالحرب الروسية الأوكرانية

شهدت عدة جبهات في أوكرانيا وروسيا خلال الساعات الماضية تصعيدا لافتا، تخللته ضربات جوية ومدفعية ومعارك برية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في المناطق المتضررة، في حين تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذ هجمات عبر الطائرات المسيّرة.

وأعلن حاكم مقاطعة زاباروجيا الأوكراني أن قصفا روسيا عنيفا استهدف مناطق واسعة من المقاطعة، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، مشيرا إلى تعرض المنطقة لأكثر من 800 هجوم روسي خلال الساعات الماضية.

بدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف أن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في مقاطعة زاباروجيا، وتسببت في تدمير مبنيين مرتفعين ومتجر وعدد من المركبات.

4 قتلى في خيرسون

وفي جنوب أوكرانيا، أعلن أولكسندر بروكودين، حاكم مدينة خيرسون، أن القصف الروسي المتواصل أدى إلى مقتل 4 نساء في مواقع متفرقة، بينها 3 في مدينة خيرسون وامرأة أخرى في بلدة كيزوميس، كما أصيب ما لا يقل عن 3 مدنيين داخل المدينة بجروح متفاوتة.

وأفاد بأن هجوما بالمدفعية على كيزوميس أودى بحياة امرأة مسنة تبلغ من العمر 76 عاما بعد إصابة منزلها مباشرة.

وفي قرية إنهوليتس، تسببت طائرة روسية من طراز "إف بي في" (FPV) في إصابة مدنيين اثنين بعد استهداف سيارتهما.

وفي إقليم دنيبروبتروفسك، أكد مسؤولون محليون أن القوات الروسية نفذت أكثر من 60 غارة على منطقة نيكوبول، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين.

تقدم روسي ونفي أوكراني

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي زفانيفكا في دونيتسك ونوفي زابوريزهيا في مقاطعة زاباروجيا.

وفي بوكروفسك، التي تشهد معارك منذ أشهر، قالت وكالة تاس إن القوات الروسية تمكنت من "تطويق" وحدات أوكرانية في عدد من أحياء المدينة.

لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك، مؤكدا أن محاولات موسكو للوصول إلى مركز بوكروفسك قد فشلت، وأن القوات الأوكرانية ما تزال متمسكة بخطوط دفاعها في الشمال.

كذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق، بينها:

36 فوق البحر الأسود

10 فوق شبه جزيرة القرم

9 فوق بريانسك

7 فوق فورونيج

4 فوق كراسنودار

3 فوق سمولينسك

2 فوق موسكو

2 فوق بيلغورود

1 فوق كالوغا

1 فوق ريازان

وقالت الوزارة إن هذه الهجمات تأتي ضمن محاولة أوكرانية متزايدة لاستهداف البنية التحتية داخل روسيا.

هجوم على محطة طاقة قرب موسكو

واتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيّرة على محطة شاتورا الحرارية للطاقة، الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرق موسكو.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن عددا من المسيّرات سقط داخل مجمع المحطة، مما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا، وجرى تشغيل منظومات التدفئة والطاقة الاحتياطية.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط مسيّرتين كانتا تتجهان نحو العاصمة، كما أوقفت هيئة الطيران الروسية حركة الطيران مؤقتا في مطار جوكوفسكي بسبب نشاط للمسيّرات في الأجواء.

ولم يصدر الجيش الأوكراني أي تعليق رسمي حول الهجوم، في حين لم يتم التأكد من حجم الأضرار أو وجود إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكثيف أوكرانيا لهجماتها على منشآت الطاقة الروسية، خاصة المصافي ومحطات الإنتاج، في محاولة للضغط على مصادر تمويل موسكو. وفي المقابل، صعّدت روسيا خلال الأشهر الماضية ضرباتها ضد البنية التحتية الأوكرانية للطاقة مع دخول فصل الشتاء.