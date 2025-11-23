شبانة وزيرة داخلية بريطانيا من باكستان تواجه الهجرة بيد من حديد

رغم أن مسيرتها السياسية مطبوعة بانتمائها إلى الإسلام وإلى عائلة مهاجرين من أصل باكستاني، ستكون المهمة الأولى لوزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية العمالية شبانة محمود خفض الهجرة بقدر كبير داخل المملكة المتحدة.

يُنظر إلى هذه السيدة -المولودة عام 1980- على أنها "المرأة القوية الجديدة في السياسة البريطانية" حسب تعبير شبكة سكاي نيوز، أو "المدمرة" حسب وصف مجلة "ذا سبيكتايتور"، فبُعيد توليها منصبها الوزاري لم تتردد في قول "لن يعجبكم كل ما سأفعله"، وذلك في المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي تنتمي إليه، في سبتمبر/أيلول الماضي.

قبل أيام، كشفت شبانة عن تعديلات جذرية ترمي للتشدد في سياسة اللجوء، منها أن وضع اللاجئ سيصبح مؤقتا، كما أن الدعم المالي لطالبي اللجوء لن يكون تلقائيا.

وقالت إن إجراءاتها من شأنها أن "تُعيد النظام والسيطرة" على مداخل البلد، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين "يمزقون" بريطانيا -كما تقول- إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

وترفض الاتهامات الموجهة إليها من نواب اليسار بـ"إثارة الانقسامات"، وترى أنها اتهامات صادرة عن أناس مرفهين، وتعتبر أن صعود اليمين المتطرف -الذي يستفيد من العجز عن مواجهة تدفق المهاجرين عبر بحر المانش- يشكل خطرا على من هم مثلها من أصحاب البشرات السمراء أو السوداء.

وقالت أمام البرلمان "للأسف، أنا من أتلقى باستمرار إهانات عنصرية، وأنا من يُقال لي: ارجعي من حيث أتيت"، مضيفة "أنا أعرف -من تجربتي الشخصية ومن الناخبين- إلى أي مدى أصبح موضوع اللجوء مصدر انقسام في مجتمعنا".

ولدت شبانة في سبتمبر/أيلول 1980، لوالدين مهاجرين من كشمير، وكبرت في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا، حيث يقيم كثير من المهاجرين من جنوب آسيا.

وبدأت الاطلاع على الأجواء السياسية منذ الصغر، إذ عمل والدها مع القسم المحلي لحزب العمال في منطقته، وكان يستقبل رفاقا له في الحزب في بيته، حيث كانت تدور نقاشات سياسية على مسمع شبانة، الصغيرة آنذاك.

إعلان

وروى توم واتسون، نائب الرئيس السابق للحزب والذي كان ضمن مجموعة زوار والدها، إنها "كانت تقول لنا رأيها بما ينبغي أن نفعله"، وأضاف لصحيفة غارديان: "كانت لديها القدرة على تحديد المشكلة، وحلها منذ صغرها".

خليفة ستارمر

درست شبانة الحقوق في جامعة أكسفورد، وفي عام 2010 كانت من طلائع النساء المسلمات في البرلمان.

وتصف الإسلام بأنه "جوهر حياتها"، وتقول "منه استقي معنى الواجب والخدمة العامة"، بحسب ما جاء في مقابلة لها مع "ذا سبيكتايتور".

وتولت حين كان حزب العمال في صفوف المعارضة، بين العامين 2010 و2024، مناصب حزبية عدة، لكنها رفضت أن تكون ضمن فريق الرئيس السابق للحزب جيرمي كوربن المنتمي للجناح اليساري في الحزب.

ومع عودة حزب العمال إلى الحكومة، تولت وزارة العدل الصيف الماضي قبل تولي وزارة الداخلية، وكثيرا ما يُتداول اسمها لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر.

ويرى جوناثان هيندر، العضو في مجموعة بلو لايبور المحافظة، أن الإجراءات "الجريئة والجذرية" لشبانة في ما يتعلق بالهجرة، من شأنها أن تكبح صعود حزب "ريفورم يو كي" اليميني المتشدد.

لكن كليف لويس النائب عن حزب العمال، ذا التوجهات اليسارية، يرى أنها تنتهج سياسة "بائسة" تنم عن "التباهي بالقسوة"

ورغم هذه الاتهامات، فإن شبانة محمود تحاول أن تظهر بمظهر من يدرك ماذا يفعل.

وقالت قبل أيام لصحيفة غارديان إن "هناك قوى ظلامية تشعل الغضب في البلاد وتسعى لتحويله إلى كراهية"، في إشارة إلى قوى اليمين المتطرف، مضيفة "علينا أن نمنع حدوث ذلك".