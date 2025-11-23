جرحى فلسطينيون باعتداءات للمستوطنين والاحتلال بالضفة

أفادت مراسلة الجزيرة ومصادر صحفية محلية فلسطينية بإصابة فلسطينيين جراء اعتداءت مستوطنين وبرصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية بأن مستوطنين بحماية قوات جيش الاحتلال اعتدوا على الأهالي في تجمع عرب المعازي في جبع شمال القدس المحتلة.

وفي بلدة بيت عور التحتا وسط الضفة، أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم.

وفي شمال الخليل جنوبي الضفة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أُمّر الغربية.

عاجل | المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين داخل تجمع "عرب المعازي" قرب بلدة جبع، شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/MLyFqXJNyv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

وفي قلقيلية شمال غربي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص في أطرافهما السفلية، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

وفي جنوبي طوباس شمالي الضفة، قالت "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، وأضافت أن عدة آليات إسرائيلية دخلت المخيم وانتشرت قوات راجلة داخل السوق.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة، جنوب طوباس. pic.twitter.com/XuPRtPa04z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025

كما قالت الوكالة إن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه عامل في منطقة واد الحمص بين قرية الخاص شرقي بيت لحم، وبلدة صور باهر المقدسية، مما أدى إلى إصابة في أطرافه السفلية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1078 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.