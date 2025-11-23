غوارديولا يتشاجر مع المصور بعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل.. ما السبب؟

على ملعب "سانت جيمس بارك"، لم تكن خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد 1-2 هي الحدث الوحيد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بل كانت تصرفات مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا محور الاهتمام.

فقد انفجرت أعصاب غوارديولا مباشرة بعد صافرة النهاية، حيث دخل في نقاشات حادة مع طاقم التحكيم ولاعب نيوكاسل البرازيلي برونو غيمارايش، وحتى مع أحد المصورين، إذ رفع المدرب سماعة الأذن وهمس ببعض الكلمات للمصور التلفزيوني في مشهد لافت جذب أنظار الجميع على أرض الملعب.

ولم يوضح غوارديولا سبب تصرفه، لكنه بدا في حالة غضب عارمة بسبب الأداء التحكيمي، خصوصا بسبب عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه في الشوط الأول، واحتساب هدف بارنز الثاني رغم وجود احتمالية التسلل على برونو غيمارايش.

وقد أثار المشهد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعاد النقاش حول تصرفات غوارديولا بعد نهاية المباراة، وسط تباين بين من انتقد أسلوبه ومن دعم موقفه تجاه قرارات الحكم.

ووفق تقارير رياضية، توجه المدرب إلى المصور لتوبيخه بعد إظهار مشاهد غضبه، في تصرف وصفه بعضهم بأنه غير معتاد من مدرب كبير.

وقال بعض المغردين ساخرين إن غوارديولا لم يكتف بإعطاء التعليمات للاعبيه ومساعديه، بل بدأ يوجه تعليماته أيضا للمصورين.

في حين رأى آخرون أن اقتحام غوارديولا غرفة الحكام بعد المباراة كان محاولة لفهم قرار احتساب الهدف الثاني، الذي وصفه كثيرون بأنه قرار تحكيمي كارثي تسبب في خسارة السيتي.

وكتب أحد المغردين قائلا: "أنا أحترم اليوم بيب غوارديولا، لأنه اقتحم غرفة الحكام وكان غاضبا منهم، أحترمه كثيرا، وأحترم أي مدرب يدافع عن حقوقه أمام خطأ بشري. نعم، بيب سابقا استفاد من قرارات تحكيمية وكان صامتا عنها، لكنه غير مجبر على الدفاع عن حالة هي مهمة المدرب المنافس".

واعتبر مغردون أن المشهد كان غير مسبوق، إذ دفع غوارديولا إلى اقتحام غرفة حكام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بعد نهاية اللقاء.

وأضافوا أن التقنية المستخدمة في كشف التسلل قادت إلى قرار تحكيمي مثير للجدل تسبب في خسارة السيتي، مما جعل المباراة حديث الساعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث في حين رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14.