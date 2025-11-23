الصين تعتبر "رسائل" اليابان بشأن تايوان صادمة ومساسا بخط أحمر

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن إرسال اليابان إشارة خاطئة علانية بشأن تايوان أمر صادم، وذلك في أحدث تصريحات بشأن خلاف يعصف بالعلاقات بين بكين وطوكيو منذ أكثر من أسبوعين.

وذكر وانغ -وهو أرفع مسؤول يعلق علنا بهذا الشأن- في بيان أن اليابان تجاوزت خطا أحمر يجب عدم المساس به.

واتهم الوزير الصيني رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمحاولة التدخل العسكري فيما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وأكد وانغ أن على الصين الرد بحزم لحماية سيادتها وسلامة أراضيها و"للدفاع عن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس بعد الحرب بالدماء والتضحيات".

وأوضح أنه في حال استمرار طوكيو في هذا المسار الخاطئ فإن جميع الدول والشعوب لها الحق في إعادة النظر في "جرائم اليابان التاريخية" والتصدي بحزم لعودة "النزعة العسكرية اليابانية".

وأثارت الصين القضية أول أمس الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متعهدة بالدفاع عن نفسها.

وفي ردها على الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة رفضت وزارة الخارجية اليابانية أمس السبت اتهامات الصين، ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مبينة أن التزام طوكيو بالسلام لم يتغير.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية التايوانية في بيان اليوم الأحد بالرسالة الصينية الموجهة إلى الأمم المتحدة، قائلة إنها "تنطوي على محتوى وقح وغير معقول، وتشوه حقائق تاريخية بشكل خبيث"، مضيفة أن الرسالة الصينية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل في العلاقات الدولية.

ووفقا لقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة، فإن الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الولايات المتحدة، إذ اشترت ما قيمته نحو 125 مليار دولار من السلع اليابانية في عام 2024، خاصة المعدات الصناعية وأشباه الموصلات والسيارات.