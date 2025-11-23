التعرف على 90 جثمانا فقط سلمتهم إسرائيل إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة محمود عاشور أن الفرق الطبية تعرفت على 90 جثمانا فقط من بين 330 جثمانا لشهداء سلمته إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عاشور للجزيرة نت "نشعر بالعجز في موقف عدم التعرف على جثامين المفقودين، وعلى الجهات الدولية التدخل لتوفير أجهزة المختبرات الجنائية".

وأكد أن الفرق الطبية تعتمد على التصوير الجنائي ومشاهدات الأهالي من أجل التعرف على هوية الجثامين وقال إن هناك حاجة إلى مختبرات علمية لفحص البصمة الجنائية والحمض النووي.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أطلقت في وقت سابق رابطا إلكترونيا يتضمن صورا منتقاة "تراعي كرامة المتوفى ولا تمس خصوصيته"، بهدف منح الأهالي فرصة التعرف على ذويهم عن بُعد قبل انتقالهم إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة أن إسرائيل لم تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوائم بأسماء أو هويات الجثامين.

ولفتت إلى أن هناك جثثا وصلت عليها آثار إطلاق نار في الصدر والرأس، وأخرى تحمل شظايا وكسورا في الجمجمة والأطراف، إضافة إلى حالات متحللة وأخرى متجمدة ما يعقد عملية الفحص والتوثيق.

وبسبب عدم توفر ثلاجات كافية، لجأت الوزارة إلى دفن الجثامين التي لم يتم التعرف على هويتها في مقابر المجهولين مع الاحتفاظ بالصور تحسبا لأي عملية توثيق أو مطابقة مستقبلية.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.