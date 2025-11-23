الإعصار "فينا" يقطع الكهرباء عن الإقليم الشمالي لأستراليا

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا، اليوم الأحد، بعد أن جلب إعصار مداري رياحا مدمرة إلى المنطقة، بما في ذلك عاصمة الإقليم داروين، خلال الليل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن إعصار فينا، وهو إعصار من الفئة الثالثة، كان مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، اليوم الأحد، أثناء ابتعاده عن داروين بعد مروره بالمدينة في وقت متأخر من أمس السبت "كإعصار مداري شديد".

وقالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي ليا فينوكيارو إن الكهرباء انقطعت عن نحو 19 ألف منزل وشركة، مشيرة إلى أن الجهود جارية لاستعادتها، كما تسبب إعصار فينا بأضرار في الممتلكات وغمر الطرقات، لكنه لم يسفر عن إصابات بين السكان.

وقال مطار داروين الدولي، الذي أُغلق أمس السبت في إجراء احترازي بسبب الإعصار، إنه "يعمل على استئناف العمل بمجرد أن يكون الوضع آمنا".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة، وهي أقل من أعلى تصنيف للخطر بمستويين، عادة ما تلحق أضرارا بالمباني والمحاصيل والأشجار وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير الأرصاد الجوية أنغوس هاينز بأن الإعصار ابتعد عن الإقليم الشمالي، لكن الأمطار الغزيرة والرياح ستستمر الأحد. ورجحت الأرصاد الجوية أن يضعف تدريجيا في الأيام المقبلة ولا يصل إلى اليابسة.

وقد خرج سكان مناطق الإقليم الشمالي لتنظيف شوارعهم بعد الإعصار الذي اقتلعت رياحه العاتية الأشجار وإشارات المرور.

وحذر باحثون من أن التغير المناخي سيضاعف خطر الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير.