اعتقال عشرات احتجوا في لندن على حظر مجموعة "فلسطين أكشن"

اعتقلت الشرطة البريطانية، أمس السبت، ما لا يقل عن 90 متظاهرا في العاصمة لندن، خلال احتجاج على حظر السلطات لمجموعة "فلسطين أكشن" في يوليو/ تموز الماضي.

وتجمع ناشطون في ساحة تافيستوك بلندن، احتجاجا على إعلان مجموعة "فلسطين أكشن" المعروفة بإجراءاتها ضد الشركات التي تتعامل تجاريا مع إسرائيل، منظمة محظورة.

ورفع المتظاهرون في الساحة لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أنا ضد الإبادة الجماعية" و"أنا أؤيد فلسطين أكشن"، قبل أن تعتقلهم الشرطة.

وذكرت شرطة لندن في بيان على منصة "إكس" أن عناصرها اعتقلوا 90 متظاهرا على الأقل خلال الاحتجاج.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

وأول خطوة بدأت نحو تصنيف مجموعة فلسطين أكشن "منظمة إرهابية" في بريطانيا، جاءت بعد اقتحام مجموعة من مؤيدي المجموعة، قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بأوكسفورد شاير، في 20 يونيو/حزيران الماضي.

وفي ذلك التاريخ، رش مؤيدون للمجموعة طلاء أحمر على محركات طائرتين عسكريتين في القاعدة، رافعين الأعلام الفلسطينية، مبررين ذلك بقيام هاتين الطائرتين بتنفيذ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط.

وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي، أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القانون، وبعده بيوم واحد صادق عليه مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان).

بدورها، تقدمت مجموعة فلسطين أكشن بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في الرابع من يوليو/ تموز الماضي.

وبموجب ذلك، تم إدراج المجموعة ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا اعتبارا من الخامس من يوليو/ تموز، مما جعل الانتساب إلى المجموعة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة. كما يعرض ارتداء قميص أو حمل شارة تحمل اسم المجموعة صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ومنذ حظر المجموعة في البلاد، اعتقلت الشرطة مئات المؤيدين لها.