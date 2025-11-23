إنقاذ 38 اختطفوا من كنيسة وفرار 50 تلميذا من مختطفيهم بنيجيريا

أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الأحد، إنقاذ 38 مسيحيا خطفهم مسلحون من كنيسة الثلاثاء الماضي، في هجوم أسفر عن مقتل شخصين، موازاة مع تمكن 50 تلميذا من الفرار من مختطفيهم في غرب البلاد.

وأورد تينوبو عبر منصة إكس "بفضل جهود قواتنا الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية، تم إنقاذ كل المصلين الـ38 الذين خطفوا في إروكو بولاية كوارا"، في إشارة إلى الهجوم الموثق بفيديو بُث على شبكة الإنترنت.

ويُظهر الفيديو توقف القداس بسبب إطلاق نار فيما يُسمع صراخ أطفال في الخارج، ويبدو في الفيديو مسلح يطارد مصلين مسيحيين، بينما يسرق آخرون ممتلكاتهم.

ولم يكشف تينوبو -الذي ألغى كل ارتباطاته الدولية بعد سلسلة هجمات وقعت مؤخرا- تفاصيل على صلة بالجهة التي تقف وراء الهجوم أو ظروف إنقاذ الرهائن.

وقال "أنا سعيد بالمقدار نفسه لعودة 51 من التلاميذ المفقودين من المدرسة الكاثوليكية في ولاية النيجر".

My fellow Nigerians, You will recall that I cancelled my trip to the G20 summit in South Africa to enable me coordinate the security efforts at home. Thanks to the efforts of our security forces over the last few days, all the 38 worshippers abducted in Eruku, Kwara State… — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) November 23, 2025

فرار مختطفات

وفي وقت سابق الأحد، أفادت جمعية مسيحية بأن 50 من بين أكثر من 300 تلميذ اختطفوا الجمعة من مدرسة كاثوليكية في غرب البلاد، تمكنوا من الفرار.

وقالت الجمعية المسيحية في نيجيريا، في بيان، "تلقينا خبرا سارا: لقد فر 50 تلميذا وعادوا إلى ذويهم"، لافتة إلى أن الهروب تم بين الجمعة والسبت.

وكان البابا ليو، بابا الفاتيكان، دعا اليوم الأحد إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين، في واحدة من أسوأ عمليات الخطف الجماعي المسجلة على الإطلاق في نيجيريا.

وقال البابا ليو، في ختام قداس الأحد بساحة القديس بطرس في روما، "أتوجه بنداء من القلب من أجل إطلاق سراح هؤلاء الرهائن فورا".

وتتزايد المخاوف الأمنية في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، منذ عمليتي خطف جماعي في المدارس والهجوم على الكنيسة، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحرك عسكري ردا على ما وصفه باضطهاد المسيحيين.

وقال تينوبو إنه "يراقب عن كثب الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد ويتلقى تحديثات مستمرة من الخطوط الأمامية".

وأضاف "لن أتراجع. لكل نيجيري، في كل ولاية، الحق في الأمان"، متعهدا "جعل هذه الأمة آمنة وحماية شعبنا".