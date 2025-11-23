أخبار|نيجيريا

إنقاذ 38 اختطفوا من كنيسة وفرار 50 تلميذا من مختطفيهم بنيجيريا

Bloodstains outside the Christ Apostolic Church during a Sunday service held for those killed and kidnapped in an attack by gunmen on November 18, in the town of Eruku, Kwara state, Nigeria, November 23, 2025. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun
بقع دماء خارج كنيسة تعرضت لهجوم شنه مسلحون في بلدة إروكو، ولاية كوارا بنيجيريا (رويترز)
Published On 23/11/2025
آخر تحديث: 23:15 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الأحد، إنقاذ 38 مسيحيا خطفهم مسلحون من كنيسة الثلاثاء الماضي، في هجوم أسفر عن مقتل شخصين، موازاة مع تمكن 50 تلميذا من الفرار من مختطفيهم في غرب البلاد.

وأورد تينوبو عبر منصة إكس "بفضل جهود قواتنا الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية، تم إنقاذ كل المصلين الـ38 الذين خطفوا في إروكو بولاية كوارا"، في إشارة إلى الهجوم الموثق بفيديو بُث على شبكة الإنترنت.

ويُظهر الفيديو توقف القداس بسبب إطلاق نار فيما يُسمع صراخ أطفال في الخارج، ويبدو في الفيديو مسلح يطارد مصلين مسيحيين، بينما يسرق آخرون ممتلكاتهم.

ولم يكشف تينوبو -الذي ألغى كل ارتباطاته الدولية بعد سلسلة هجمات وقعت مؤخرا- تفاصيل على صلة بالجهة التي تقف وراء الهجوم أو ظروف إنقاذ الرهائن.

وقال "أنا سعيد بالمقدار نفسه لعودة 51 من التلاميذ المفقودين من المدرسة الكاثوليكية في ولاية النيجر".

فرار مختطفات

وفي وقت سابق الأحد، أفادت جمعية مسيحية بأن 50 من بين أكثر من 300 تلميذ اختطفوا الجمعة من مدرسة كاثوليكية في غرب البلاد، تمكنوا من الفرار.

وقالت الجمعية المسيحية في نيجيريا، في بيان، "تلقينا خبرا سارا: لقد فر 50 تلميذا وعادوا إلى ذويهم"، لافتة إلى أن الهروب تم بين الجمعة والسبت.

وكان البابا ليو، بابا الفاتيكان، دعا اليوم الأحد إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين، في واحدة من أسوأ عمليات الخطف الجماعي المسجلة على الإطلاق في نيجيريا.

وقال البابا ليو، في ختام قداس الأحد بساحة القديس بطرس في روما، "أتوجه بنداء من القلب من أجل إطلاق سراح هؤلاء الرهائن فورا".

وتتزايد المخاوف الأمنية في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، منذ عمليتي خطف جماعي في المدارس والهجوم على الكنيسة، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحرك عسكري ردا على ما وصفه باضطهاد المسيحيين.

وقال تينوبو إنه "يراقب عن كثب الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد ويتلقى تحديثات مستمرة من الخطوط الأمامية".

وأضاف "لن أتراجع. لكل نيجيري، في كل ولاية، الحق في الأمان"، متعهدا "جعل هذه الأمة آمنة وحماية شعبنا".

المصدر: وكالات

