كابل تعلن عودة آلاف اللاجئين الأفغان "قسرا" من باكستان وإيران

أفاد مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، بترحيل أكثر من 11 ألفا و800 لاجئ أفغاني، "بصورة قسرية"، من باكستان وإيران المجاورتين، في يوم واحد.

وشارك المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، حمد فطرت على صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تقريرا صادرا عن المفوضية العليا لمعالجة قضايا المهاجرين.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير عودة 2102 عائلة أفغانية، تضم 11 ألفا و855 فردا، إلى البلاد أمس السبت.

ودخل العائدون أفغانستان من خلال معابر "إسلام قلعة" في هيرات، و"بولي أبريشام" في نيمروز، و"سبين بولدك" في قندهار، و"بهرامتشا" في هلمند، و"تورخم" في ننغهار.

وذكر أنه قد تم نقل 2287 عائلة عائدة (13 ألفا و246 فردا) إلى مناطق إقامتها وحصلت 1760 عائلة أخرى على مساعدات إنسانية.

وحسب التقرير "تم تقديم خدمات التسجيل لجميع العائلات العائدة، من ضمنها النقل الدعم المالي والإيواء المؤقت والتثقيف حول النظام الإسلامي والهجرة والصبر والتعليم، وتوزيع 1577 شريحة هاتف لتسهيل التواصل".