أسرى عوفر يشكون تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية -اليوم الأحد- عن ظروف اعتقال ومعاملة قاسية في معتقل عوفر العسكري الإسرائيلي، تشمل الإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية واقتحامات الغرف اليومية.

وقالت الهيئة -نقلا عن محاميتها التي زارت 3 أسرى في معسكر عوفر- إن المعتقلين الفلسطينيين في معتقل عوفر (غرب رام الله) يواجهون ظروف اعتقال مهينة.

وأفادت محامية الهيئة بأن الأسير أحمد عادل هريش من بلدة بيتونيا غرب رام الله، المعتقَل منذ 31 أغسطس/آب 2025، يعاني آلاما حادة في المعدة يشتبه بأنها ناتجة عن جرثومة، لكنه لا يتلقى سوى المسكنات، في حين يتأخر الطبيب لساعات وأحيانا لا يحضر.

وذكرت أن طبيب السجن ينادي الأسرى بأسلوب استفزازي من خلف النافذة بقوله "من يريد أن يموت؟".

ونقلت عن الأسير هريش حديثه عن اقتحام جماعي للغرف والاعتداء على الأسرى وتقييدهم لساعات.

ووصف الأسير ناجي شريف عوض الله (24 عاما) من بيتونيا -المعتقل منذ 28 أغسطس/آب الماضي- ظروف الاعتقال بأنها شديدة القسوة، وتحدث للمحامية عن التعرض للضرب، والتفتيش والاقتحامات يومية، وشح الطعام، وانعدام النظافة، والحرمان من النوم بسحبهم الفراش عند السادسة صباحا.

في حين نقلت عن الأسير عز الدين أحمد خضور (20 عاما) من بلدة بدو شمال غرب القدس أنه يعاني إصابة في قدمه كان يتلقى علاجا لها قبل الاعتقال، وأنه لم يتلق أي علاج منذ 70 يوما رغم حاجته لأدوية ومتابعة طبية، وفق البيان.

وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها بدعم أميركي في قطاع غزة لمدة سنتين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وتوقفت الإبادة باتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعلان

وبلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9250 شخصا، حتى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين (بلا تهمة معلنة)، بما لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وقالت الهيئة -في بيانها- إن هذه الشهادات تعكس صورة متدهورة للأوضاع الإنسانية داخل معسكر عوفر، وسط مطالبات متكررة من الهيئة بضرورة التدخل العاجل ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.