نقل العشرات إلى المستشفيات بتركيا للاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي

نُقل أكثر من 25 شخصا إلى المستشفى في مدينة إسطنبول بعد تناولهم طعاما من مطعم واحد، أمس الجمعة متأخرا، وكذلك 14 طالبا من مدرسة ثانوية إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي، اليوم السبت، بحسب السلطات التركية ووسائل إعلام محلية.

وقال مدير الصحة الإقليمية في إسطنبول، عبد الله امري جونر، على منصة إكس مساء الجمعة، إن الأشخاص الذين يتلقون العلاج "حالتهم الصحية العامة جيدة، ويخضعون للتقييمات الطبية والعلاجية الضرورية".

وتردد أن الـ25 شخصا تناولوا وجبة لحم بعجين، وهو خبز مسطح تقليدي مغطى باللحم المفروم والخضراوات والتوابل، في مطعم بمنطقة شيشلي.

وقالت شبكة "سي إن إن تورك"، إن المصابين أشاروا إلى أعراض بينها الشعور بالغثيان، والقيء، مضيفة أن السلطات المحلية أغلقت المطعم، الذي كان يعمل بدون ترخيص.

وفي حادث منفصل، نُقل 14 طالبا من مدرسة ثانوية إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، بعد تناول دجاج من مقصف مدرستهم، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة "خبر تورك" اليومية، اليوم السبت.

وأبلغ الطلاب في إقليم كوجالي المجاور لإسطنبول عن إصابتهم بغثيان وقيء بعد وقت قصير من الغداء، ونُقلوا إلى مستشفيات محلية عدة، وجميعهم بصحة جيدة، طبقا لما ذكرته السلطات.

يأتي ذلك وسط تداعيات وفاة أسرة من 4 أفراد كانوا في زيارة لإسطنبول. واشتُبه بدايةً في أن الوفيات حدثت نتيجة تسمم غذائي، ولكن يعتقد الآن أن أدخنة ومبيدات حشرية تسربت إلى غرفتهم بالفندق، وسببت التعرض للمواد الكيميائية. ولم يصدر تقرير الطب الشرعي النهائي بعد.

وأدت الحوادث الأخيرة إلى تكثيف التدقيق في سلامة الأغذية وإخفاقات بشأن التفتيش في إسطنبول، وهي وجهة سياحية دولية رئيسية.