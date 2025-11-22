نائبة أميركية تستقيل من الكونغرس بعد خلافها مع ترامب بشأن ملفات إبستين

أعلنت النائبة اليمينية الأميركية مارغوري تايلور غرين أمس الجمعة أنها ستستقيل من الكونغرس، بعد أسبوع من سحب الرئيس دونالد ترامب دعمه لها.

وقالت النائبة الجمهورية، التي تعد من الشخصيات المؤثرة في أوساط اليمين المتطرف، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إنها "كانت دائما مهانة في واشنطن العاصمة ولم تتأقلم أبدا".

وأضافت أنها لا تريد أن يتحمل أنصارها وأسرتها "انتخابات تمهيدية مؤذية ومليئة بالكراهية ضدي من قبل الرئيس الذي ناضلنا جميعا من أجله"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يخسر الجمهوريون انتخابات نصف المدة".

وقالت النائبة التي انتخبت عام 2020 عن ولاية جورجيا، "سأستقيل من منصبي وآخر يوم عمل لي سيكون في الخامس من يناير/كانون الثاني 2026".

وكانت غرين من الشخصيات البارزة في حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا)، لكن الرئيس أعلن في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني سحب دعمه لها، وأتبع إعلانه بسلسلة منشورات على منصته "تروث سوشيال" هاجم فيها غرين ووصفها بأنها "خفيفة" وحتى "خائنة" للحزب الجمهوري.

وقالت الحليفة السياسية السابقة لترامب في وقت لاحق إنها تعرضت لموجة تهديدات.

وقالت "إن الدفاع عن النساء الأميركيات اللواتي اغتصبن في سن 14 وتعرضن للاتجار بهن والاستغلال من قبل رجال أثرياء وذوي نفوذ، لا ينبغي أن يؤدي إلى وصفي بالخائنة وتهديدي من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي ناضلت من أجله".

وتعد استقالة غرين الصادمة الإشارة الأكثر وضوحا حتى الآن إلى الانقسام المتزايد داخل حركة "ماغا"، وفي ظل انتصارات انتخابية قوية حققها الديمقراطيون هذا الشهر.

وانقسمت الحركة بشكل خاص بسبب تراجع ترامب عن موقفه بشأن قضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، والذي يُزعم أن شبكة اتصالاته شملت العديد من شخصيات النخبة الأميركية.

والأربعاء الماضي وقع ترامب على مشروع قانون ينص على الكشف العلني عن جميع الملفات المتعلقة بالملياردير جيفري إبستين، الذي عثر عليه ميتا في السجن أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة تضم فتيات قاصرات.

وفي ذات اليوم أعلن وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز استقالته من مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي بعدما نشر الكونغرس رسائل إلكترونية كشفت عن اتصالات وثيقة بينه وبين إبستين.