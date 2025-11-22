مسلحون يخطفون 227 تلميذا ومعلما من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا

قالت "رابطة الجمعيات المسيحية في نيجيريا" إن مسلحين خطفوا 215 تلميذا و12 معلما من مدرسة كاثوليكية في شمال غرب البلاد أمس الجمعة، في هجوم يعد الأحدث ضمن موجة هجمات استهدفت مدارس وأجبرت الحكومة على إغلاق 47 مؤسسة تعليمية.

والهجوم الذي وقع أمس في ولاية النيجر هو أكبر حادث خطف جماعي لتلاميذ منذ مارس/آذار 2024 عندما تم خطف أكثر من 200 تلميذ بولاية كادونا الشمالية.

وقال القس بولوس داووا يوهانا، رئيس رابطة الجمعيات المسيحية في ولاية النيجر شمال نيجيريا، إنه سافر إلى المدرسة، مضيفا أن بعض الطلاب تمكنوا من الفرار، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وفي وقت سابق أمس، أكدت الشرطة ومسؤولو الحكومة المحلية في ولاية النيجر خطف التلاميذ من مدرسة سانت ماري، لكنهم لم يذكروا عدد المختطفين.

وذكرت الشرطة أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى موقع هجوم اليوم الجمعة على المدرسة الكاثوليكية، إذ قامت بتمشيط الغابات المجاورة في محاولة لإنقاذ المختطفين.

وقالت حكومة ولاية النيجر إن المدرسة تجاهلت تعليمات بإغلاق المدارس الداخلية بسبب معلومات مخابراتية تشير إلى احتمال كبير لوقوع هجمات.

تهديدات ترامب

ويخضع الوضع الأمني في نيجيريا لتدقيق مكثف منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري "سريع" إذا لم تتخذ الدولة إجراءات مشددة لمكافحة قتل المسيحيين.

وفي أول اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة ونيجيريا منذ تهديد ترامب، كتب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على موقع "إكس" أنه التقى مستشار الأمن القومي النيجيري أول أمس الخميس لمناقشة اضطهاد المسيحيين.

وشهد الأسبوع الماضي هجمات أخرى في نيجيريا، بما في ذلك اختطاف 25 تلميذة من مدرسة داخلية في ولاية كيبي الاثنين الماضي، كما قال مسؤول كنسي اليوم إن مسلحين اختطفوا 38 مصليا من كنيسة في ولاية كوارا الثلاثاء الماضي ويطلبون فدية نحو 69 ألف دولار عن كل مختطف.

إعلان

ودفعت سلسلة الهجمات هذا الأسبوع الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى إلغاء رحلات خارجية إلى جنوب أفريقيا وأنغولا، إذ كان من المقرر أن يحضر قمة لمجموعة الـ20 وقمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

كما أرسل تينوبو وفدا بقيادة مستشار الأمن القومي للبلاد إلى الولايات المتحدة للقاء مشرعين ومسؤولين حكوميين أميركيين.

وسبق أن صرح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المسيحية "تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا" من "الإسلاميين المتطرفين". مهددا بالتدخل "بكل قوة" لوقف قتل المسيحيين، وقال إنه طلب من وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) البدء في التخطيط لعمل عسكري محتمل.

وتقول الحكومة النيجيرية إن اتهامات ترامب بأن المسيحيين في البلاد يتعرضون للاضطهاد محض افتراء.