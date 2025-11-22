محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 17 متهما بالتجسس

قضت محكمة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم السبت، أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة.

وقالت الوكالة إن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، في قضايا مرتبطة بـ"شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأميركية والإسرائيلية والسعودية".

وذكرت أنّ المحكمة أدانت المتهمين الـ17 بـ"تهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن، والتجسس عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي".

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة اعتقالات واسعة ينفذها الحوثيون منذ أشهر، تصاعدت عقب اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على صنعاء نهاية أغسطس/آب الماضي.

وشملت الاعتقالات "عشرات المشتبه فيهم بالتجسس لصالح إسرائيل" إضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات تابعة لها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أن عدد موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين بلغ 55 منذ عام 2021.

وتواجه هذه المحاكمات انتقادات من منظمات حقوقية يمنية ودولية، تتهم الحوثيين بإجراء محاكمات صورية، وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وتتحدث تقارير صحفية يمنية أن هذه المحاكمات تعيد إلى الأذهان إعدام الجماعة 9 مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في ميدان التحرير بصنعاء، في 18 سبتمبر/أيلول 2021، بعد محاكمات اتُّهموا فيها بالمشاركة في عملية استهداف رئيس "المجلس السياسي الأعلى" للجماعة حينها صالح الصماد.