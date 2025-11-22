أخبار|المملكة المتحدة

مالكة "ديلي ميل" تستحوذ على "تلغراف" بـ650 مليون دولار

«الديلي ميل» البريطانية صحيفة يومية يمينية محافظة (غيتي)
Published On 22/11/2025
آخر تحديث: 14:39 (توقيت مكة)

أعلنت شركة (دي إم جي تي)، المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت، أنها أبرمت صفقة بقيمة 650 مليون دولار لشراء صحيفة التلغراف المنافسة، في شراكة من شأنها أن تُنشئ واحدة من أقوى المجموعات الإعلامية ذات التوجه اليميني في بريطانيا.

تأتي هذه الصفقة بعد أسبوع من انسحاب شركة الاستثمار الخاصة الأميركية "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" من عرضها لشراء صحيفة التلغراف، إحدى أكبر الصحف البريطانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من "ريد بيرد" قوله إن المعارضة الداخلية المستمرة من شخصيات بارزة في غرفة أخبار التلغراف دفعت الشركة إلى الانسحاب.

وقال مقربون من المحادثات إن قيمة الصفقة بلغت نحو 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار)، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعر حُدد لسداد الأموال التي أنفقها تحالف ريد بيرد.

ويعكف الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة على شروط الصفقة وإعداد المستندات التنظيمية اللازمة، والتي يتوقعان تقديمها بسرعة.

وقال متحدث باسم "ريد بيرد آي إم آي" إن شركتي دي إم جي تي وريد بيرد آي إم آي عملتا بسرعة للتوصل إلى الاتفاق المعلن عنه اليوم، والذي سيتم تقديمه قريبًا إلى وزير الخارجية".

المصدر: رويترز

