ماكرون يدعو لبناء علاقة "هادئة" مع الجزائر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر، معتبرا في الآن نفسه أن "الكثير من الأمور" لا تزال بحاجة إلى "تصحيح" في العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ "أريد بناء علاقة هادئة للمستقبل، ولكن يتعين علينا تصحيح العديد من الأمور، ونحن نعلم أنه في العديد من القضايا، مثل الأمن والهجرة والاقتصاد، لسنا في وضع مُرض، لذلك نريد نتائج".

وكان من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي لقاء مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة العشرين، عقب العفو الذي أصدره الأخير الأسبوع الماضي عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، لكن تبون لم يسافر في النهاية إلى جوهانسبرغ.

"الاحترام والمعايير العالية"

وأضاف الرئيس الفرنسي في هذا الصدد "سيتم عقد اجتماع عندما ننتهي من إعداده لتحقيق نتائج".

واعتبر أنه حقق "تقدما" في العلاقات خلال السنوات الأخيرة "بالأسلوب نفسه: الاحترام والمعايير العالية".

واستنكر ماكرون أن "كثيرين يريدون أن يجعلوا من الجزائر قضية سياسية داخلية فرنسية. وفي الجزائر، يريد كثيرون أن يجعلوا من العلاقة مع فرنسا قضية سياسية داخلية جزائرية".