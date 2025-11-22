قمة الـ20 في جنوب أفريقيا تعتمد إعلانا رغم مقاطعة واشنطن

اعتمدت قمة قادة مجموعة العشرين، في جنوب أفريقيا اليوم السبت، إعلانا ختاميا تناول أزمة المناخ وتحديات اقتصادية وجيوسياسية، رغم مقاطعة الولايات المتحدة ورفضها المشاركة في صياغة الوثيقة، في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض بأنها "مخزية".

وقال المتحدث باسم الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إن الإعلان "لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه"، مؤكدا أن بلاده عملت طوال العام على صياغته، مؤكدا أن هناك "توافقا ساحقا" بين الدول الأعضاء لاعتماد الوثيقة، التي تمثل أول إعلان يصدر تحت رئاسة أفريقية للمجموعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المسودة أُنجزت أمس الجمعة دون مشاركة واشنطن، بعدما اعترضت على بنود تتعلق بتغير المناخ، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة.

ويُنظر إلى إدراج قضية المناخ في الإعلان على أنه تجاهل لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشكك في التوافق الكبير بين العلماء على أن الاحتباس الحراري العالمي ناجم عن الأنشطة البشرية.

كما انسحبت الأرجنتين من المفاوضات في اللحظة الأخيرة، معربة عن تحفظها على الإشارات الواردة في الوثيقة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، والتي دعت إلى "سلام عادل وشامل ودائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

القمة، التي انعقدت تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، شهدت لأول مرة مشاركة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، في خطوة اعتُبرت تعزيزا لدور القارة في الحوكمة العالمية.

وتزامن الاجتماع مع تصاعد التوتر بين قوى عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا ومحادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعنِي بتغير المناخ (كوب30) في البرازيل.

وقد حذّر قادة دول أعضاء في مجموعة العشرين، اليوم السبت، من أنّ دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية مهدَّد بانقسامات جيوسياسية متزايدة وتنافس دولي محتدم.

وسعى القادة الأوروبيون المشاركون في القمة، وهي الأولى التي تُعقد في القارة الأفريقية، إلى تنسيق ردّهم على خطة اقترحها الرئيس ترامب لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا.

وقد رفضت واشنطن جدول أعمال القمة الذي ركز على دعم الدول النامية في مواجهة الكوارث المناخية وخفض أعباء الديون، في حين أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا أن "مجموعة العشرين ليست عن الولايات المتحدة، بل عن إيجاد مسار مشترك للعالم".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة القمة المقبلة عام 2026، في ظل استمرار الخلافات حول أولويات المجموعة ودورها في معالجة الأزمات العالمية.