أمير قطر يجري مباحثات في الكونغو ويشهد التوقيع على مذكرات تفاهم

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا، الجمعة، علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى أبرز المستجدات في ملفات إقليمية ودولية.

وأعرب الرئيس تشيسكيدي عن شكره لجهود دولة قطر في توقيع اتفاق الدوحة للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية و"حركة إم 23"، معتبرا أنه إنجاز مهم في تقدم عملية السلام وإنهاء معاناة آلاف النازحين.

من جهته، هنأ أمير قطر رئيس الكونغو الديمقراطية على الاتفاق، معربا عن تمنياته بأن تكلل جميع المراحل بالنجاح، ومؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لدعم السلام في المنطقة والعالم.

وشهد الزعيمان التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بينها مذكرة بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأخرى بشأن التعاون في مجال الموانئ بين شركة "موانئ قطر" والمكتب الوطني للمواصلات في الكونغو الديمقراطية، ومذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية الكونغولية لدعم مشروع الاستجابة الطارئة في عدة ولايات في الكونغو الديمقراطية.

مباحثات مثمرة اليوم مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي نعطي من خلالها دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات. تبادلنا وجهات النظر بشأن قضايا مشتركة عدة، ونتطلع لمزيد من التنسيق والشراكة بما يحقق المصالح الثنائية ويسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار للجميع. pic.twitter.com/pJPum1zv85 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 21, 2025

كما أعلن جهاز قطر للاستثمار التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة "مناجم إيفانهو" الكندية التي تنشط في جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع زيارة أمير دولة قطر.

وفي ختام الزيارة، قال أمير دولة قطر في منشور على موقع إكس "مباحثات مثمرة اليوم مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، نعطي من خلالها دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات".

وأضاف "تبادلنا وجهات النظر بشأن قضايا مشتركة عدة، ونتطلع لمزيد من التنسيق والشراكة بما يحقق المصالح الثنائية، ويسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار للجميع".

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، السبت الماضي، التوقيع على "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام" بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23، والذي جاء تتويجا لجهود الوساطة القطرية لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.